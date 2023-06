Společným jmenovatelem obou duelů byla pro Měřín šestaosmdesátá minuta. V dohrávce osmnáctého kola v Herálci v ní hosté právě zásluhou Milana Součka srovnali na konečných 3:3. „My jsme v tom utkání byli lepší, měli jsme i více šancí, ale pořád jsme jenom dotahovali. Naštěstí jsme ke konci vyrovnali. Domácí to předtím zavřeli a těžko jsme se do nich dostávali,“ okomentoval první zápas Souček, autor všech tří branek svého týmu.

Podobně jako v pátek, kdy třikrát vyrovnával náskok soupeře, začal pro Součka i nedělní zápas čtyřiadvacátého kola proti Koutům. Ve dvaadvacáté minutě znovu srovnával náskok protivníka na 1:1. Na zopakování pátečního scénáře ale nepomyslel. „To vůbec,“ tvrdí Souček. „My jsme hlavně chtěli jít pro tři body, které jsme v Herálci nezískali. Doma jsme je v závěru urvat dokázali, takže to bylo i veselejší.“

Veselejší ano, jednoduché ale vůbec. Kouty šly po hodině hry podruhé do vedení. O to ale přišly v již jednou zmíněné, pro Měřín tak důležité, osmdesáté šesté minutě… Zatímco v Herálci znamenal gól v tomto čase remízu, doma se Měřín dokázal prosadit ještě jednou a zápas otočit (3:2).

Jakoby Měřín ani nehrál dva zápasy během necelých osmačtyřiceti hodin. „Ke konci druhého zápasu už jsme ty dva zápasy v nohách cítili hodně,“ připustil Souček. „Pro nás bylo jenom dobře, že Kouty to zavřely. Také se mi zdálo, že oni fyzicky odpadli ještě víc. Za stavu 1:2 pět minut před koncem nám nezbylo nic jiného, než nakopávat míče dopředu. Začali jsme hrát na tři obránce a tři útočníky a vyrovnali. S trenérem jsme si řekli, že to dohrajeme takhle dál, že chceme doma pro naše fanoušky vyhrát. A vyšlo to dokonale.“