Zdroj: is.fotbal.cz

K fotbalistům bylo počasí tento víkend nepříjemné. „Celý pátek i v noci pršelo,“ připomíná Zadina. „U nás je to hřiště celkově takové horší. Chvílema to na něm bylo na holinky. Navíc byla i docela zima. Co si budeme povídat - byl to celkově boj. Ale je to třetí třída, co bychom chtěli, že jo?,“ dodal na veselou notu.

Měl proč být spokojený. Dvěma zásahy z pokutové značky rozhodl zápas. „Obě penalty byly na naší horní bráně, kde to bylo dost mokré. Stačí při tom špatně šlápnout, uklouznete a neštěstí je hotové,“ culil se Zadina. „První penalta se mi povedla, to byla výstavní šibenice. To ani nevím, jak se mi podařilo. Ta druhá po zemi byla se štěstím. Jejich gólman potom po zápase říkal, že si na ní lehce sáhl.“

Všichni aktéři mokrého utkání se po utkání těšili na tradiční pozápasové pivko. „Jasně, hrajeme fotbal pro žízeň,“ netajil Zadina. „Mladí kluci nejsou, a na těch vesnicích už ani nebudou. To je asi v těchto nízkých soutěžích všude stejné.“