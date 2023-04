Zdroj: is.fotbal.czNeodložení střetnutí se vyplatilo. Domácí rivala jasně rozebrali. „Aspoň že nepršelo. Bylo sice chladněji, ale pro fotbal to bylo dobré,“ uvedl hrdina zápasu, domácí útočník Martin Odvářka.

Ten se třemi góly zásadním způsobem podílel na výhře svého celku. „Neřekl bych, že jsem byl strůjcem vítězství. Byla to zásluha celého týmu,“ nezapomíná Odvářka na své spoluhráče.

Pokud jde o jeho zásahy, každý byl z jiného ranku. „První gól byl docela pěkný, po straně mě našel Péťa Chladů a prostřelil jsem brankáře. Při druhém gólman odkopával míč, já ho dostoupil, trefil mě do pozadí a odrazilo se to do brány. To byla taková haluz,“ směje se Martin Odvářka. „Třetí gól padl po kombinaci, kdy jsem zakončoval z penalty k tyči.“

Radost měl z jeho výkonu i bratr Radek, trenér týmu. „Hattrick určitě u mě běžný není. Občas gól dám, občas ne. To mi vydrží někdy i pár kol. A občas mi to ale tam takto pěkně napadá,“ pokračuje zvesela Martin.

Z vítězství se však neradoval jen se svým bratrem. V zápisu o utkání jsou i Jan a Lukáš Gregorovi, Jan a Jiří Hlaváčkovi, Michal a Ondřej Běloveští… „Je tam hodně bratrských dvojic,“ komentuje v podstatě „rodinný tým“ Odvářka.

Však také z toho všichni těží podporu z hlediště. „Chodí na nás nejen kamarádi, ale i rodiče, přítelkyně, manželky, děti. Chodí jich hodně a fandí,“ těší Martina Odvářku.