Hráči SK Transformátor začali s přípravou velice volně. „Zahájili jsme po rozvolnění vládních nařízení. Na hřiště chodíme maximálně dvakrát týdně. Minimálně měsíc budeme hrát jen fotbálek, aby si na sebe kluci zvykli,“ sdělil asistent trenéra Počítek Rostislav Ptáček.

Ani přípravných zápasů v klubu ze Žďárska příliš neplánují. „Zatím máme na konec května domluvený jen zápas s juniorkou Nového Města. V červnu bychom asi ještě jeden chtěli, ale soupeře domluveného nemáme,“ prozradil.

O dalším průběhu přípravy před novou sezonou ale mají v Počítkách jasno. „Minimálně na dva týdny si dáme zhruba po polovině června pauzu, v podstatě tak, jako kdyby se hrála klasická sezona. Změny v kádru by snad být neměly, měl by zůstat pohromadě. Žádný odchod, ale také ani příchod není v plánu,“ doplnil Ptáček.

Rovněž třetí tým předčasně ukončeného ročníku druhé nejvyšší krajské soutěže na Vysočině již začal s tréninkem. Podobně jako většina mančaftů, i v Novém Městě čekali na jedenáctý květen. „Připravovat se budeme dvakrát týdně, k tomu někteří kluci chodí trénovat ještě s áčkem. Půjde hlavně o herní stránku, abychom se pravidelně scházeli, hráči se nastartovali a dostali se do toho,“ popsal trenér juniorky Nového Města Petr Follprecht.

Přátelských zápasů má v plánu přece jen více než fotbalisté Počítek. Právě s nimi je ale čeká obnovená premiéra. „Na našem hřišti je přivítáme devětadvacátého května. Týden na to jsme měli hrát s Herálcem, to ale padlo. Soupeře na první červnový víkend proto hledám, možná se domluvíme s Křižanovem. Poslední utkání pak odehrajeme na hřišti Přibyslavi,“ vysvětlil.

Na přelomu června a července si mužstvo na pár týdnů odpočine. „Počítám s tím, že přibližně v polovině června letošní sezonu ukončíme. Znovu sejít bychom se pak měli v tradičním termínu, okolo desátého července,“ nastínil kouč juniorky Vrchoviny.

Toho stále ještě trápí promarněná příležitost možnosti bojovat o postup mezi krajskou elitu. „Mrzí mě to hodně, určitě jsme letos chtěli postoupit. Právě kvůli tomu jsme také v zimní přípravě dělali soustředění. Pro mě osobně to bylo zklamání, ale nedá se nic dělat,“ postýskl si lodivod Vrchoviny.

Pokusí se vynahradit si toto zklamání v nadcházejícím ročníku? „V tuto chvíli je asi trochu předčasné o tom hovořit. Za mě ale platí, že bych se o to rád pokusil. Samozřejmě uvidíme, jaké pro to budou podmínky, situace se bude hodně odvíjet od našeho áčka.“

S tím souvisí také možné proměny kádru. „Končit by snad nikdo neměl, proto věřím, že zůstaneme pohromadě. Možná jen bratři Skryjové, kteří nadhodili, že už nebudou pokračovat. Věřím ale, že se mi je podaří přesvědčit, vždyť co by si bez fotbalu počali,“ pousmál se Petr Follprecht.