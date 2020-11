Pohled do podzimních tabulek hovoří jasnou řečí. V domácím prostředí vyhráli velkomeziříčští mladíčci pouze jediný z pěti zápasů.

Vzhledem k tomu není žádným překvapením, že jim tak patří až desáté místo v tabulce domácích zápasů. „Myslím si, že je to především v hlavách hráčů, to je první faktor. Druhý je určitě ten, že týmy, které k nám přijedou, se vesměs zaměří především na obranu,“ vysvětloval kouč Meziříčí Libor Švec.

A dál pokračoval: „Hrajeme pak více do plných než při zápasech venku. Opravdu se tu proti nám snaží mužstva více hrát z hlubokého defenzivního bloku.“

Před vlastními fanoušky tak juniorka Velkého Meziříčí zdolala pouze Sapeli Polná. O zářijové vysoké výhře 5:2 tehdy rozhodla vydařeným druhým poločasem, v němž svému soupeři nasázela čtyři branky.

V ostrém protikladu s tím jsou výsledky Meziříčských na venkovních hřištích. Z pěti zápasů čtyři výhry, podobně skvostnou bilancí, ale s horším skóre, se může pyšnit pouze lídr přeboru z Pelhřimova. „Jako bychom byli venku pod menším tlakem. Přitom jej na hráče v domácím prostředí určitě nevyvíjíme. Faktem ale je, že nám to na podzim venku prostě šlapalo víc,“ pochvaloval si.

V průběhu zimní přestávky tak může trenér Libor Švec se svými ovečkami na vyladění domácích duelů pracovat. „Určitě v tom hrají roli i věk, tím pádem také nezkušenost našich hráčů. Snažíme se to odbourat, ale zatím se nám to úplně nedaří. Přitom loni to bylo doma docela dobré. Toto je pomyslný klíč k tomu, proč nejsme v tabulce ještě výše. Srazí nás rychlý gól a my pak těžko reagujeme,“ dodal.