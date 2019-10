I. A TŘÍDA – SKUPINA B

ŽELETAVA – HERÁLEC 5:4

Góly: 2. Čurda, 7. a 19. T. Vrbka, 12. Simandl, 35. M. Vrbka – 5. Slováček, 30. Cach, 47. Hamák, 63. Černý. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 2:6. Diváci: 100. Poločas: 5:2. Herálec: Tichý – Cach, Okurka, Černý, Veselský, Bureš, Uchytil, Kovář, Bříza (85. Suchý), Slováček, Hamák.

ŽĎÁR B – KOUTY 4:2

Ve vyrovnané první půli viděli diváci hned pět branek. V 19. minutě se Janů otočil na hranici vápna a střelou k tyči poslal domácí do vedení. Jenže hned o minutu později chybovala obrana Žďáru a nekrytý Neumann okamžitě vyrovnal. Neuplynulo ani pět minut a po kombinační akci zakončoval Henzl – 2:1. Útočník FC Žďas byl při chuti a po pěkné souhře s Vitáskem zvyšoval na 3:1. Ve 37. minutě se znovu přihlásili o slovo hráči Koutů, před prázdnou brankou měl jednoduchou pozici opět Neumann. Po změně stran byla převaha domácího celku značná, v pojišťovací čtvrtou branku ji po několika předchozích neproměněných příležitostech zúročil dvanáct minut před koncem Růžička. Centr do vápna doputoval až na zadní tyč, kde hlavičkou pod břevno obránce Žďáru uzavřel skóre – 4:2.

„V první půli nám hodně pomohli hráči z áčka, v té druhé bylo jen otázkou času, kdy přidáme čtvrtou branku,“ zhodnotil duel kormidelník rezervy FC Žďas Ladislav Jun.

Góly: 19. Janů, 24. a 28. Henzl, 78. Růžička – 20. a 37. Neumann. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Poločas: 3:2. Žďár B: Šenkýř – Z. Peňáz, Srnský (46. Vokoun), Machatka, Musil, Zelený, Vitásek (46. Pelikán), Henzl (70. Růžička), Janů, B. Sláma, T. Peňáz.

R. SVRATKA – N. MĚSTO B 1:5

Derby nabídlo poměrně vyrovnanou podívanou, v níž ale juniorka Vrchoviny vyučovala hráče Radešínské Svratky v produktivitě. V 16. minutě zaspala levá strana domácí obrany, z čehož profitoval Šmída – 0:1. O čtyři minuty později fauloval gólman Chrást a Polnický z penalty zvýšil na rozdíl dvou branek. Jiskřičku naděje Radešínce vykřesal krásnou hlavičkou Plhal – 1:2. Chvíli po změně stran běžel sám na branku domácí Jinek, neproměnil však a na druhé straně neobsazený Slavíček okamžitě trestal – 1:3. To byl zlomový okamžik zápasu, Šmída totiž v 59. minutě přidal čtvrtou branku a konečnou podobu výsledku dal dvě minuty před koncem vlastní brankou střídající Kaštánek.

„Byl to pro nás hodně smolný zápas. Výsledek sice vypadá hrůzostrašně, ale herně to bylo vyrovnané utkání. Zlomily nás okamžiky na začátku druhé půle, kdy jsme místo vyrovnání inkasovali třetí branku,“ lamentoval po utkání trenér Radešínky Jaroslav Šoustar.

Góly: 43. Plhal – 16. a 59. Šmída, 20. Polnický (PK), 49. Slavíček, 88. vlastní Kaštánek. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 0:0. Diváci: 215. Poločas: 1:2. Rad. Svratka: P. Chrást – M. Šacl, Jinek (57. Dvořák), Starý (61. Marek), Janů (68. Kaštánek) – V. Šacl, Josífek (72. Skryja), Pekárek, Mužátko (76. Šoustar) – Gabriel, Plhal. Nové Město B: P. Skryja – J. Veselý, Bača (73. Kutra), Poul, P. Blažíček (79. J. Skryja), R. Blažíček (60. Chytrý), V. Veselý, Slavíček (62. Dobrovolný), Polnický, Šmída, Donkor (62. Boušek).

MORAVEC – DOBRONÍN 1:2

Hráči Moravce začali tlakem, rychle si vypracovali tři velké příležitosti, bohužel opět selhávali v koncovce. Až ve 38. minutě zahrával dlouhý centrovaný míč stoper Toufar, gólman hostů situaci podcenil a balon doputoval až do sítě jeho branky – 1:0. Ve druhé půli Dobronín přidal a v 54. minutě po rohovém kopu vyrovnal Smejkal. Čtvrthodinu před koncem zaúřadoval kanonýr Sedláček, který předskočil obránce Moravce a další hlavičkou zařídil obrat – 1:2.

„Ve druhé půli jsme měli snad jen jedinou vážnější příležitost. Rozhodlo se v úvodu zápasu, kdy jsme na soupeře vlétli a měli dostatek příležitostí. Bohužel jsme ale doma opět selhali,“ mračil se po zápase hrající trenér Moravce Martin Černý.

Góly: 38. Toufar – 54. Smejkal, 74. Sedláček. Rozhodčí: Šrámek. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Moravec: Juračka – Válek (78. Kříž), Toufar, Červinka, Hlushchenko, J. Kachlík, M. Kachlík, M. Černý, Chlubna, Svoboda, Štěpánek.

MĚŘÍN – RAPOTICE 3:2

Od začátku nedělního zápasu to na hřišti Měřína hodně jiskřilo. V 17. minutě Souček našel Polanského, který poslal Jiskru do vedení. Za dalších deset minut Bublán odcentroval z pravé strany a Procházka míč uklidil do branky Rapotic – 2:0. Jenže poté Měřín chyboval ve středu pole a Valsa po individuálním úniku obloučkem přes Hladíka snížil na rozdíl jediné branky. Ten samý hráč pak mohl dokonce vyrovnat, jenže místo toho po centru Bublána do prázdné branky zvýšil na 3:1 Doležal. Po změně stran si domácí kontrolovali své vedení, až v posledních vteřinách hry korigoval skóre Stér.

„Pro nás důležité vítězství, mančaft ukázal, že na I. A třídu určitě máme. Zaráží mě jen, že tak zkušení a kvalitní hráči, kteří v Rapoticích jsou, se prezentují tak, jak to opět ukázali i u nás,“ kroutil hlavou nad chováním hostujícího mužstva hrající kouč Měřína Karel Kružík.

Góly: 17. Polanský, 27. Procházka, 39. Doležal – 34. Valsa, 90. Stér. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (45. Laš – jako náhradník z lavičky). Diváci: 100. Poločas: 3:1. Měřín: J. Hladík – Bublán, Souček (73. Kružík), Doležal (69. Jonáš), Kuřátko, Netolický, Procházka, Polanský (55. Beran), Kafka, Polák, Láznička.

DUKOVANY – POČÍTKY 4:1

Góly: 24. a 63. Koníř (první z PK), 55. Kunc, 85. Prokeš – 30. Landsman. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 2:2. Diváci: 154. Poločas: 1:1. Počítky: Martinčič – Sláma, Řeháček, Odehnal, Landsman – T. Ločárek, Jurnečka, Zajíček, P. Ločárek – Filippi (33. halámka, 88. Říčan), Kuřítko.