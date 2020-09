Lídr tabulky nakročil ke třem bodům už v první půli, kterou vyhrál 2:0. „Chytili jsme začátek, navíc výborně zachytal Petr Skryja. Trošku nás zlobil Simandl, ale uhlídali jsme ho. Hrálo se nahoru dolů,“ popisoval kouč Nového Města Petr Follprecht.

Po změně stran přidaly jeho ovečky ještě další dvě branky. „Druhou půli ale začala lépe Želetava. Deset minut měla převahu, jenže třetí branka v její síti definitivně rozhodla,“ všiml si.

Na čele tabulky tak má rezerva Vrchoviny už pětibodový náskok. „Pořád je to však teprve začátek. Výsledkově se nám sice daří, ale herně to pořád není úplně ono. Těžíme hlavně z formy našich útočníků Šmídy se Slavíčkem. Těm se daří a zúročují práci celého týmu,“ dodal Follprecht.

Na Třebíčsku se o víkendu představili také fotbalisté Radešínské Svratky. Ti se do zápasového kolotoče vrátili po přestávce, způsobené covidovou karanténou. Bohužel to nebyl příliš vydařený návrat.

V Dukovanech Radešínka vyfasovala výprask 0:6. „Nechci se na to vymlouvat, ale ta pauza byla znát. Po špatném startu už jsme se do toho začali dostávat, teď se musíme znovu nakopnout. Už jednou jsme se z toho ovšem vyhrabali, věřím, že to dokážeme i podruhé,“ věří kouč Martin Mužátko.

Starý známý v neděli zavítal do Měřína. Na lavičce Koutů totiž sedí Petr Munduch, který dlouhá léta trénoval právě hráče Jiskry.

A v první půli to bylo znát. „Kouty na nás docela vlétly svojí jednoduchou hrou. Prvních pětadvacet minut jsme hráli druhé housle. Proměnit hosté své tři velké šance, bylo by po zápase,“ popisoval průběh první půle kouč Měřína Karel Kružík.

Na poločasovém vedení Koutů 2:1 měl jejich trenér lví podíl. „To stoprocentně. Petr Munduch nás dobře zná, našel tu skulinku, kudy to na nás hrát,“ přiznal.

Po změně stran však přišel obrat. „Museli jsme udělat dvě změny v sestavě, které se vyplatily. Kouty vypadly ze hry, pětačtyřicet minut jsme je válcovali. Otočili jsme na 4:2, hosté pak už jen z dorážky korigovali,“ komentoval Kružík.