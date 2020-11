Týdeník Vysočina se v následujících několika týdnech zaměří na hodnocení nižších krajských fotbalových soutěží na Vysočině. Lépe řečeno na výkony a především výsledky zástupců žďárského okresu v nedohrané podzimní části ročníku 2020/2021.

Jako první přišla na řadu východní skupina 1. A třídy. V ní letos působí sedmička klubů ze Žďárska. A ty se rovnoměrně rozprostřely v průběžné tabulce. Naše pozornost se nyní zaměří na nejlepší kvarteto, které jsme oznámkovali jako ve škole.

1. A TŘÍDA – SKUPINA B

1. SFK NOVÉ MĚSTO B

Když svěřenci teprve třicetiletého kouče Petra Follprechta na úvod sezony deklasovali nevyzpytatelné Rapotice na jejich půdě vysoko 7:2, mohl to kdekdo brát jako náhodu. Jenže další výsledky potvrdily, že tomu tak rozhodně nebylo. Ustálená sestava předváděla doslova jednu kanonádu za druhou a jedinou prohru utrpěla pouze na hřišti silného Měřína. Hlavní kandidát postupu je před jarními odvetami už s předstihem jasný.

ZNÁMKA TÝDENÍKU: 1

3. JISKRA MĚŘÍN

Také ve své druhé sezoně v 1. A třídě potvrzují hráči Měřína, že do ní patří naprosto po právu. Skoro se až nabízí otázka, proč se kádru, který se za poslední léta příliš nezměnil, postup z nejnižší krajské soutěže nepodařil již dávno. Na podzim prokázali svěřenci trenéra Karla Kružíka především sílu domácího prostředí. Ve všech šesti duelech před vlastními fanoušky stoprocentně! bodovali, navíc v polovině případů rozhodovali o zisku tří bodů v úplném závěru zápasů. Pokud by Jiskra na jaře vylepšila bilanci na hřištích soupeřů, mohla by ještě připravit nejedno překvapení.

ZNÁMKA TÝDENÍKU: 2

7. SK TRANSFORMÁTOR POČÍTKY

Hrůzostrašný start, poté pohoda. Po prvních třech kolech zela na bodovém kontu SK Transformátor nečekaná nula. Poté ale mančaft plný jmen se zkušenostmi z vyšších soutěží doslova urval výhru nad Moravcem, to ovečky kouče Františka Ptáčka nakoplo. V dalších pěti utkáních už totiž „ztratily“ pouze dva body za remízu na půdě vedoucí juniorky Nového Města. Pokud Počítky zkraje jara zvládnou dohrávku v Rapoticích, posunou se v tabulce blízko její úplné špičky. Kvalitní kádr, nadto se opírající o své specifické hřiště, by pak rozhodně měl na to, aby proháněl lídra tabulky.

ZNÁMKA TÝDENÍKU: 2