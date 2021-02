To už by byla pořádná smůla. Už před rokem měli po odehrané první polovině ročníku fotbalisté rezervy Nového Města na Moravě nakročeno k postupu mezi krajskou elitu. Ze známých důvodů se pak ovšem nehrálo. A stejná situace se může opakovat i letos.

Jeden rozdíl tu přesto je. Loni patřili svěřenci trenéra Petra Follprechta mezi celou sedmičku týmů, které se měly o jediné postupové místo poprat. O rok později jsou po nedohraném podzimu suverénně první s pětibodovým náskokem na druhou Želetavu.

Vzpomínky na loňský rok jsou v Novém Městě stále živé. „Po zrušení jarní části jsme já i hráči cítili velké zklamání z nedokončené práce v podobě postupu,“ přiznal trenér juniorky Vrchoviny Petr Follprecht.

Že loňské výsledky nebyly náhodné, potvrdil ideálně namíchaný soubor i na podzim. „Už před startem soutěže jsem klukům jasně řekl, že s tak kvalitním týmem nemůžeme myslet na nic jiného než je postup. Nejsem alibista, soutěž chceme vyhrát,“ sdělil.

Nyní ovšem musí mít obavy z toho, zda pro něj i jeho svěřence nedopadne situace podobně smutně jako před rokem. „Doufám, že se na jaře bude hrát. Bylo by to pro nás hodně smutné, pokud bychom i druhý rok po sobě přišli o možnost postoupit do krajského přeboru. Navíc ne kvůli tomu, že bychom tento cíl nezvládli na hřišti, ale z toho důvodu, že se nemohlo hrát,“ popisoval Follprecht.

Uplynulý podzim vyšel na jedničku také fotbalistům třetí Jiskry Měřín. Také jejímu kouči přidělává současný stav vrásky na čele. „Pár kluků, především těch starších, uvažuje o tom, zda úplně neskončí. Je to samozřejmě výsledek toho, jak to s fotbalem poslední rok vypadá,“ řekl kouč Měřína Karel Kružík.

Ten ovšem doufá, že si lavírující fotbalisté svůj možný odchod ještě rozmyslí. „Jsem přesvědčený, že to je jen takové spontánní rozvažování v situaci, kdy se fotbal hrát nemůže. Věřím, že v okamžiku, kdy by se mohlo začít trénovat i hrát, se ti kluci znovu nakopnou a budou pokračovat,“ zůstal Kružík optimistou.

V horším středu tabulky jsou po nedohrané podzimní části letošního ročníku východní skupiny 1. A třídy hráči Herálce.

Vedení klubu mělo předjednané posílení mužstva, které je ovšem v tuto chvíli pasé. „Všechno hatí současná situace. Těžko cokoliv domlouvat a předjímat, když nikdo neví, jak se bude situace dál vyvíjet,“ přemítal kormidelník Herálce Zdeněk Cach.

Má to však i druhou stranu mince, kterou v Herálci zakouší. „Na testy do divizního Hlinska měl jít defenzivní záložník David Holec. Jenže také tam mají hráči jen individuální plány. Snad už se vše brzy rozjede a my uvidíme, zda se David v přípravě Hlinska prosadí, nebo se k nám vrátí,“ vysvětlil Cach.