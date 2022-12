Miroslav Křikava je bez nadsázky legendou mezi vysočanskými fotbalisty. Desítky gólů dává, přestože je mu čtyřiačtyřicet. „Jsem rád, že moje podzimní góly pomohly béčku. Velkou radost mám ale i z toho, že chodí mladí kluci, máme teď dobrou partu a je to znát i na hřišti,“ pochvaluje si atmosféru ve světelském béčku zkušený střelec.

Týmu to sice úplně ideálně nešlo, s osmnácti body přezimuje na deváté příčce. Ovšem k mužstvům před sebou nemá Světlá nad Sázavou B daleko.

Kanonýři I. B třídy na podzim 2022



Miroslav Křikava (Světlá nad Sázavou B, sk. A) – 21 gólů

Pavel Lhoták (Radešínská Svratka, sk. B) – 21 gólů

Jan Marek (Tis, sk. A) – 19 gólů

Adam Vostál (Přibyslav, sk. A) – 15 gólů

Kamil Svoboda (Moravské Budějovice, sk. B) – 15 gólů

Dominik Havlík (Hamry nad Sázavou, sk. B) – 15 gólů

Filip Toman (Luka nad Jihlavou, sk. B) – 14 gólů

Martin Lančarič (Lučice, sk. A) – 13 gólů

Marian Blaško (Batelov, sk. A) – 12 gólů

Miroslav Ochrana (Bory, sk. B) – 12 gólů

Martin Odvářka (Chotěboř B, sk. A) – 11 gólů

Jakub Mišovic (Leština, sk. A) – 10 gólů

Naznačené věkové rozdíly vůbec nehrají roli, vztahy v mužstvu jsou v pohodě. Za světelské béčko začíná spolu s dalšími mladíky chodit hrát i brzy šestnáctiletý syn Miroslava Křikavy, rovněž Mirek. Možná tak trochu připomíná tátovi jeho začátky v dospělém fotbale. „Za dospělé jsem začínal hrát kolem mých šestnácti sedmnácti let a vždycky jsem byl na hřišti od toho, abych dával góly. V nejlepších letech to bylo i čtyřicet za sezonu,“ shrnuje úrodné roky v roli světelského střelce Miroslav Křikava. „Třeba to synovi bude jednou padat taky tak,“ dodává.

Na březích Sázavy prožil téměř celou kariéru, krátce si zahrál i v Humpolci a v Jesenici u Prahy. Navzdory tomu, že už vyměnil někdejší spoluhráče za mladíky, sám s fotbalem končit pořád ještě nechce. „Ještě chci nějaké góly přidat. A klidně i za áčko, když mě bude potřebovat,“ vypráví Miroslav Křikava.

Ostatně na podzim dal za první mužstvo klubu v I. A třídě čtyři góly, dohromady je tedy za podzim na pětadvaceti trefách. Většinu jich nastřílel pravou nohou, ale za ortodoxního praváka se nepovažuje. „Mám tam i góly hlavou nebo levačkou. Většinou po centrech do šestnáctky. V mých letech se už s mladými kluky po hřišti nehoním, mám nějaké zkušenosti, tak hraju podle toho,“ libuje si Miroslav Křikava nad děním v současném světelském béčku, kde se láskou k fotbalu stále snaží „nakazit“ další generaci fotbalistů.

Ještě v jedné statistice dominuje. Celý podzim odehrál bez karet. „Ostré souboje nevyhledávám, to nechávám jiným. Občas mám kecy, ale s rozhodčími se respektujeme,“ dodává Miroslav Křikava.

Na jedenadvaceti gólech se zastavil i Pavel Lhoták z Radešínské Svratky, která je na čele skupiny B. Dvacetiletý mladík ale má většinu kariéry ještě před sebou. „Ze vstřelených gólů mám samozřejmě radost, ale hlavně jsem rád, že pomohly k týmovému úspěchu, že máme dobrou pozici v bojích o návrat do I. A třídy,“ říká Pavel Lhoták. Radešínská Svratka má na čele soutěže jednobodový náskok před Moravskými Budějovicemi.

Nejraději Pavel Lhoták zakončuje tak, že jde sám na brankáře. „Jsem pravák, většinu gólů jsem dal pravačkou. Nejsem vysloveně hlavičkář, hlavou jsem dal jen dva góly z těch jedenadvaceti. A velkou zásluhu na nich mají spoluhráči, hlavně Daniel Požár a Martin Pulkrábek,“ oceňuje kanonýr práci mužstva.

Střelcem gólů není Pavel Lhoták kupodivu od mala, s fotbalem začínal dokonce jako brankář. Ještě v dorostu hrál chvíli na stoperu, až pak se přesunul na hrot. Tehdy se také poprvé objevil v Radešínské Svratce.

Bydlí pořád v Novém Městě na Moravě, v Radešínské Svratce je teď znovu druhým rokem. „V dorostu jsem hrál ve Žďáru nad Sázavou, pak také v Nové Vsi, tyhle zkušenosti se mi teď docela hodí,“ oceňuje působení v několika mládežnických klubech dvacetiletý student novoměstské střední odborné školy.

Považuje se za sportovního fanouška. Pokukuje po umění Patrika Schicka i Christiána Ronalda, na mistrovství světa ho zaujali i mladý Portugalec Gonçalo Matias Ramos nebo Nizozemec Cody Gakpo. „Ale těším se i na biatlonový Světový pohár, který bude po několika letech v březnu znovu u nás v Novém Městě,“ dodává Pavel Lhoták.