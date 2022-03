Podaří se maličkým Speřicím dotáhnout senzační tažení krajským přeborem až do vítězného konce? To bude hlavní otázka jarní části letošního ročníku elitní krajské fotbalové soutěže na Vysočině.

Pouze jednou na podzim prohráli fotbalisté klubu z malé vesnice, v níž žije pouhá stovka obyvatel. Na čele tabulky jsou tak Speřice naprosto po zásluze.

Navíc úspěšný kádr zůstal pohromadě. „Příprava proběhla podle plánu. Hodně jsme v jejím rámci zkoušeli hráče z naší rezervy, proto výsledky přípravných utkání nebyly nejlepší. To mě trošku mrzí,“ neskrýval trenér lídra Jiří Holenda.

Cíl pro jarní část se nemění. „Soutěž chceme vyhrát, na tom se nic neměnilo. Klukům věřím, ale při pohledu na výkony a výsledky Pelhřimova v zimní přípravě si myslím, že bude hodně těžkým soupeřem. To samé ale platí také pro Novou Ves,“ sdělil Holenda.

Druhá Nová Ves ztrácí na lídra dva body, o další tři zpět je pak Sapeli Polná. Čtvrtý Pelhřimov už má přece jen značnou ztrátu osmi bodů.

Jenže po příchodu nového kouče Richarda Zemana hráči Pelhřimova prožili výbornou přípravu. A v zimních duelech doslova drtili divizní mančafty.

Především z ofenzivní síly největšího předsezonního favorita jde až strach. „V týmu máme spoustu kvalitních kluků, kteří mají v pohodě na divizi. Proto jsme ani neměli potřebu shánět posily. Na jaře se chceme bavit fotbalem a uvidíme, na co to bude stačit,“ naznačil Richard Zeman.

Postupovými ambicemi nehodlá své svěřence zatěžovat. „Pokud by toto mělo někoho svazovat, jsou to spíše Speřice, které míří za historickým úspěchem klubu. Do Pelhřimova jsem nebyl přijímaný s tím, že je na nás vyvíjen tlak hned letos postoupit,“ přiznal.

Podle jeho slov do postupové matematiky promluví více mužstev. „Vedle Nové Vsi a Polné sem počítám také obě rezervní mužstva, která mají svoji kvalitu. Určitě to tedy na špici nebude pouze o dvou nebo třech mančaftech,“ dodal Zeman.

Na opačném pólu tabulky jsou na tom nejhůř osmibodové celky Chotěboře a Bedřichova. Jenže celek z Jihlavska přes zimu svůj kádr oslabil. „Pryč jsou bratři Göthové, Novák a Grepl,“ mračil se kouč Bedřichova Zbyněk Pešťál.

I přesto boj o záchranu nevzdává. „Dáme šanci našim mladým hráčům. Rozhodně nebudeme pod žádným tlakem. Do každého zápasu dáme maximum a o udržení krajského přeboru se popereme,“ zdůraznil Pešťál.