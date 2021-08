Doba zkoušení je pryč, nyní už se jede naostro. To poznal půltucet fotbalových celků ze žďárského okresu, který působí v letošním ročníku 1. A třídy – skupiny B. Premiéra vyšla na jedničku Počítkám, které doma zdolaly tenisovým výsledkem 6:3 Kouty.

Vydařený vstup zažili také hráči Měřína. Na půdě loni výborné Želetavy vyhráli nečekaně vysoko 4:1. „Výsledek určitě odpovídal průběhu hry, Želetava nepředvedla vůbec nic. Asi nebyli kompletní, nehrál třeba Vrbka, což pro ně představovalo velký problém, Simandl byl na všechno sám. Naše výhra mohla být mnohem vyšší, ještě dalších pět nebo šest šancí jsme zahodili,“ popsal trenér Měřína Karel Kružík.

S předvedenou hrou svého mančaftu byl maximálně spokojený. „Ať už individuálně, ale i kolektivně, to od nás bylo dobře odehrané. Navíc nám pomohla výrazná posila, která ovšem zaskočila na jediný zápas za naše absentující středové záložníky,“ usmíval se hrající kormidelník Jiskry.

Tou krátkodobou posilou byl Eduard Smejkal, který ještě před dvěma lety válčil v dresu Velkého Meziříčí ve třetí lize. „Je to kolega z práce, proto jsem jej poprosil o výpomoc. Hraje už jen za meziříčské céčko, na „velký“ fotbal už nemá chuť. Ale v noze to má pořád, s ním v sestavě bychom nemohli hrát o nic jiného než o postup do přeboru,“ vysekl poklonu svému spolupracovníkovi.

V neděli doma Měřín vyzve Šebkovice, které dobrovolně opustily krajský přebor. „Sám nevím, co od nich nyní čekat. Určitě to ale bude dobrý fotbal, vždyť hrály dva roky přebor a předtím špičku 1. A třídy. Podle mě budou znovu aspirovat na postup,“ domníval se Kružík.

Dalším mančaftům už se o víkendu příliš nevedlo. Radešínská Svratka ztratila bod v Dukovanech (1:2) chvíli před koncem, Moravec padl 2:4 v Šebkovicích a rezerva Žďáru schytala výprask 0:4 v Jemnicku.

S vysokou porážkou 1:5 se vraceli také fotbalisté Herálce. V Rapoticích to ovšem dlouho vypadalo nadějně. Ještě po hodině hry byl stav nerozhodný 1:1. „K utkání jsme odcestovali jen s dvanácti hráči. A to byl jediným náhradníkem druhý gólman. Kvůli zraněním a dovolené nám chybělo hned sedm hráčů. To rozhodlo,“ postýskl si kouč Herálce Zdeněk Cach mladší.

Právě (ne)možnost poslat do hry čerstvé síly rozhodla. „V tom horku nám oživení chybělo. Klukům ovšem jinak nemohu nic vytknout. Spíše naopak, za jejich snahu je mohu jen pochválit,“ ocenil.

V nedělním domácím utkání proti Kostelci budou mít fotbalisté Herálce šanci na reparát. O týmu, který až do loňska působil ve skupině A, toho ovšem příliš nevědí. „Je to pro mě velká neznámá, uvidíme až přímo na hřišti. Už by se nám ale měli vrátit kluci z dovolených, stejně tak i jeden či dva zranění,“ oddechl si Cach.