Ani on si ale před začátkem ročníku nedával velké ambice. Navíc mužstvo teprve poznával, když na lavičce nahradil dalšího žďárského trenéra Miloše Myslivce, který zamířil do sousední Vrchoviny. „Svůj nový tým jsem znal, ale přehled o kvalitách dalších celků v přeboru jsem neměl. Jednoznačným cílem byla záchrana,“ potvrdil Machatka.

Navíc ani rozlosování se s nováčkem nemazlilo. Hned na úvod dva největší favorité postupu, celky Bystřice a Polné. „Los byl velice těžký, ale paradoxně nám vlastně spíše pomohl. Obě úvodní utkání jsme zvládli a mužstvo se tím neuvěřitelně rozjelo,“ všiml si ostřílený trenér.

Na hřišti Bystřice jeho ovečky vyhrály 4:2. O týden později pak Polnou, na jejímž hrotu útoku řádil střelec Kaplan, Nová Ves zdolala 2:0. „Klíčový byl vstup do soutěže. Bystřice měla velkou kvalitu, rychle vedla, ale poté jsme skóre otočili. Hráči odvedli výborný výkon, což přiznal i tehdejší trenér Bystřice Karel Fencl. Přitom mi před zápasem na rovinu říkal, že dostaneme pětku. Dlouho pak na to utkání vzpomínal, prý to pro něj byl doslova šok. Přijela Nová Ves a dala jim doma čtyřku,“ pousmál se Vítězslav Machatka.

Z prvních sedmi kol nováček šestkrát zvítězil, jediné body ztratil ve čtvrtém kole za domácí remízu s béčkem Třebíče. I ta však měla svoji cenu, protože klub z Novoměstska ve druhé půli během šesti minut dotáhl ztrátu 0:3 k remíze 3:3! „Většina mančaftů Novou Ves neznala, byly z nás proto velice překvapení. I po letech ale říkám, že to nebyla žádná náhoda, mužstvo mělo velkou kvalitu. Dva výborní gólmani, pevná obrana, fyzicky nadupaní záložníci a na hrotu se střelecky dařilo Čechovi s Burešem,“ vyjmenovává devětašedesátiletý lodivod.

I po letech považuje za vrchol podzimu domácí zápas proti silnému Ždírci. V něm jeho svěřenci prohrávali 1:2, ale po změně stran zápas strhli na svoji stranu. „To byl skutečně top zápas. Za Ždírec hráli Čalkovský s Kolouchem v nejlepší formě, zahráli opravdu výborně. Jenže my prostě ještě lépe, na ten zápas a zaslouženou výhru 3:2 se nedá zapomenout.“

První prohru v ročníku utrpěla Nová Ves až v osmém kole na hřišti ambiciózní Staré Říše. Ve zbytku podzimu už nováček přidal „jen“ devět bodů, v podzimní tabulce z toho i tak bylo krásné třetí místo. „Najednou už jsme byli okoukaní, navíc se na mužstvu začala projevovat únava. Přece jen jsme to hráli ve třinácti lidech, těžko se to dalo vydržet celou polovinu sezony. Hlavně na naše útočníky si také soupeři dávali velký pozor,“ všiml si Machatka.

A jak vysoko stojí tato sezona, která nakonec skončila pro Novou Ves šestým místem, v kariéře vyhlášeného stratéga? „Stojí určitě hodně vysoko, ale těžko se to srovnává. Něco jiného je úspěch s mančaftem v divizi, který si přivede několik posil. A úplně jiné je to zase na vesnici, která hraje pouze s vlastními odchovanci,“ tvrdí současný kouč Bohdalova.

Může se mu podobný husarský kousek podařit i zde, v mužstvu, které se pohybuje v dolní polovině tabulky 1. B třídy? „V Bohdalově asi ne. Jen pro srovnání. Z Nové Vsi nepamatuji, že by mi na trénink nepřišlo alespoň dvanáct lidí. Kdežto tady jsem musel trénink několikrát i zrušit, protože dorazilo třeba jen čtyři pět kluků,“ krčí rameny Machatka.

A na dobu, resp. dnešní větší pracovní vytížení hráčů by to prý také nesváděl. „V Bohdalově mi říkají, že Nová Ves je extrém, nevím. Pravdou je, že deset minut před tréninkem tam na hřišti nebyla ani noha. Než jsem si ale vše nachystal, bylo během chvilky plné hřiště. V té době tam prostě byla mimořádná skupina hráčů, parta, která opravdu chtěla. Pozitivní úlohu v tom navíc sehrával také správce hřiště Honza Fuksa, který měl u hráčů velký respekt.“

Pokud by se Machatkovi podařilo tento scénář zopakovat, nebyl by proti. „Je to úplně něco jiného, když je v týmu euforie a mužstvo šlape. Rád bych to ještě zažil,“ potvrdil Vítězslav Machatka.