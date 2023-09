Mužstva se odchovanec fotbalového klubu z Kunštátu ujal minulé úterý. „Po tom nepříliš vydařeném startu do sezony mužstvo potřebovalo nový impuls. Olda se takto rozhodl, mně to bylo oznámeno minulé úterý,“ popisoval Blaha.

Přesun z role hrajícího asistenta do pozice hlavního trenéra nebyl složitý. „Ani ne, protože už jsme spolu vedli mužstvo poslední dva roky. Tým jsem už nějakou dobu vedl, když byl Olda delší dobu nemocný. Navíc máme oba hodně podobný pohled na fotbal,“ prozradil.

Pro zbytek podzimu už se defenzivní štírek středové řady zřejmě na hřiště v roli hráče nepodívá. „Hrát i trénovat současně, to patří tak někam do okresu. Jelikož se se mnou ještě počítá na hřiště, měl bych tým vést jen na přechodnou dobu, než se najde nový trenér,“ nastínil.

Jakého kouče by si Blaha pro tým představoval? „Chtěli bychom přivést někoho, komu nejde jen a jen o výsledky, ale cílíme na to, aby mladí kluci, které do kabiny zapracováváme, vytvořili partu. Chceme tu budovat klubismus, podle toho se snažíme nového trenéra najít,“ sdělil.

Jednoduché to ale není. „Najít dnes takového člověka je hodně složité. Pokud někde někoho nevyhodí, je jisté, že se do zimy nic nezmění,“ doplnil.

Premiéra se však Blahovi v pozici hlavního kormidelníka vydařila. Bystřice v minulém kole zdolala vedoucí Chotěboř na domácí půdě 2:1. „Naše poctivost, morálka, ale také taktická příprava slavily úspěch. Na naši stranu se také přiklonila určitá porce štěstí,“ neskrýval.

Trošku paradoxně tak celek ze Žďárska vybojoval dvě letošní výhry nad největšími favority letošního ročníku. „Chotěboř i Fotbalová škola Třebíč byly kvalitnější, ale nám teď možná více vyhovuje být v pozici pomyslného outsidera. Když jsme hráli proti týmům, které na tom byly podobně jako my, nebo hůř, moc nám to nesvědčilo,“ zdůraznil.

Právě Chotěboř je pro Bystřici pomyslným příkladem, jakou cestou se ubírat. To znamená dát šanci vlastním odchovancům, což ale znamená, že výsledky se nedostaví okamžitě. „Víme, že bychom se mohli opřít o zkušené hráče z béčka, ale díváme se nyní více dopředu. I s vědomím toho, že občas umřeme na to, že mladíčkům chybí zkušenosti,“ uvědomoval si nový trenér Bystřice.

A ještě dodal. „Právě příklady Fotbalové školy Třebíč i Chotěboře, které za chvíli nakouknou do divize, ukazují, že je to správná cesta. Také my po ní chceme jít. Nekupovat hotové hráče, ale pracovat s vlastní mládeží tak, aby to všechny bavilo,“ poznamenal Blaha.

KP VYSOČINY - 9. KOLO

SOBOTA: FŠ Třebíč – Rapotice (10.00), Okříšky – Nová Ves, Nové Město B – Ledeč nad Sázavou (oba 15.00).

NEDĚLE: Velké Meziříčí B – Bystřice nad Pernštejnem, Chotěboř – Sapeli Polná (oba (14.00), Pacov – Žirovnice, Žďár B – Kamenice nad Lipou (oba 15.00).