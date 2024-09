Byl to nástup, skoro by se dalo říci last minute. Po náhlém a tak trošku překvapivém rozhodnutí Pavla Procházky, že nebude dál pokračovat na lavičce fotbalistů Bystřice nad Pernštejnem, stálo vedení klubu pouhých čtrnáct dnů před začátkem sezony před nelehkou otázkou, kdo jej nahradí. Volba padla na zkušené brněnské duo Roman Kotol, Jiří Hajský a zatím se zdá, že to bylo dobré rozhodnutí.

Po odehraných pěti kolech je Bystřice s deseti body na hodně lichotivé třetí příčce. „Myslím si, že může s tím vstupem do sezony panovat spokojenost. Až na ztrátu dvou bodů z úvodního duelu doma proti béčku Ždáru. Vedli jsme dva nula, ale nakonec brali jen bod. Vzhledem k tomu, že jsme k mužstvu nastoupili pouhých čtrnáct dní před sezonou, je to solidní bilance,“ sdělil Deníku hlavní kouč Roman Kotol.

S týmem se trenérská dvojice, která předtím naposledy působila v jihomoravské páté lize u celku Bystrce, stále ještě sžívá. „Myslím, že už jsme se trošku poznali. Přece jenom s Jirkou Hajským už nějakou dobu trénujeme, nějaké zkušenosti máme,“ usmíval se osmapadesátiletý kormidelník.

Že to ovšem nebyla ideální situace, nijak neskrýval. „Každý trenér má určitou představu o hře, nějaký oblíbený herní systém, který chce napasovat na hráče, jež má k dispozici. Pokud je ale neznáte, nevíte, jak jsou na tom kondičně, neznáte je ani po mentální stránce, je to složitější,“ vysvětloval.

Se svými svěřenci tak mají v tomto směru na čem pracovat. „Určitě se to v průběhu sezony dá dohnat. Na kondiční stránce dál pracujeme, protože i v tom závěru letní přípravy do toho vstupovala ještě dovolená některých kluků,“ upozornil.

Pokud v Bystřici aktuálně něco postrádají, je to klasický hrotový útočník. „Začali jsme tam zapracovávat Kamila Vařejku, protože se nám zdálo, že by na to měl předpoklady. Bohužel si ale Kamil v posledním utkání nešťastně zlomil kotník, takže do útoku nyní máme pouze šestnáctiletého Václava Čecha,“ postýskl si.

Ne náhodou je tak aktuálně nejlepším střelcem Bystřice se třemi góly stoper Marcel Šponar. „V první řadě musím zmínit, že jsem rád, že tihle starší hráči dál pomáhají. To, že je naším nejlepším střelcem Šponar je dáno tím, že se nám daří standardní situace. Máme v týmu kluky, kteří je umí zahrát, ale i ty, kteří se z nich dokážou prosadit,“ potěšilo jej.

Pokud jde o hrotového útočníka, na jaře jej ve městě u hradu Pernštejna měli. Je reálné, že by se kanonýr Miloš Prášil do kabiny Bystřice opět vrátil? „Vedení klubu je s ním v kontaktu, proto věřím, že se to podaří a Prášil se vrátí nám opět pomoci. Kádr je totiž úzký, není moc možností, jak bychom si mohli vypomoci,“ dodal Kotol.