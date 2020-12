O tom, jaké je trénovat partu fotbalových puberťáků by možná mohl napsat knihu. Ivan Hudák začal s trénováním před dvanácti lety, kdy musel ve svých pětatřiceti letech s aktivním hraním po zranění kolene skončit. Nejprve vedl mužstva v rodném Pohledci, posléze se „přesunul“ do sousedního Nového Města na Moravě.

Jak už to tak bývá, šel tam za svými dvěma syny. „Těšil jsem se, že se budu na fotbal jezdit pouze dívat. Jenže mě oslovil velký pokušitel Václav Peňáz a já tak skončil na trenérské lavičce,“ smál se v rozhovoru pro klubový web Ivan Hudák.

Dnes sedmačtyřicetiletý kouč začínal u mladší přípravky Sportovního fotbalového klubu. Prakticky okamžitě také absolvoval kurz pro získání licence C.

Sympaticky ovšem přiznává, že se mu do toho příliš nechtělo. „Opravdu se mi nechtělo, ale nakonec jsem to vyhodnotil, jako obrovský přínos. Absolvování tohoto kurzu mě doslova nakoplo a v tu dobu jsem si začal uvědomovat chyby, které jsem v nevědomosti dělal ve svých začátcích,“ popisoval.

A nezůstalo jen u toho. „Po nějakém čase jsem pocítil potřebu se posunout dále. I přes časovou náročnost jsem proto absolvoval trenérský kurz UEFA licence B. Ten mi ještě více otevřel oči a hlavně jsem získal větší povědomío tom, jak by měla sportovní, ale i osobnostní výchova sportovce vypadat,“ naznačil.

Mládežnický trenér Vrchoviny také pochopil, že tento proces není konečný. „Je třeba se neustále posouvat. Někdy je to těžké, ale považuji to za nutnost. Chyby se občas stanou, ale je potřeba se z nich poučit, a tak neustále růst. Trenéra, který na sobě přestane pracovat, to brzy dohoní,“ zdůraznil.

Při trénování se Ivan Hudák snaží své svěřence vychovávat po sportovní, ale i lidské stránce. „Všechno jsou spojené nádoby. Pro mě je nejdůležitější, aby kluci měli fotbal rádi a opravdu jej hráli pro radost. Mým cílem je, aby v něm dál pokračovali, i když se mnohým po dovršení dospělosti určitě změní priority,“ vysvětloval.

Tréninkový proces, ale také cíle v jednotlivých utkáních, je v žákovské a dorostenecké kategorii třeba přizpůsobit schopnostem hráčů. „Třeba v přechodu z žáků do dorostu je potřeba si co nejvíce rozumět s míčem. Kategorie žáků, ale i mladšího dorostu, je ještě obdobím velkých možností rozvoje míčových dovedností. Co se hráči nenaučí do tohoto věku, už budou dohánět jenom velice obtížně,“ nastínil.

V současné době trénuje sedmačtyřicetiletý kouč dorostence Nového Města. A sám přiznává, že je to asi nejtěžší kategorie. „Předně z důvodu překotného a u každého svěřence jiného mentálního posunu. Dále je tu velké věkové rozpětí, čtyři roky jsou na mládežnickou kategorii opravdu hodně. Určitě proto dává smysl rozdělení na mladší a starší dorost. Ke každé kategorii je třeba zvolit trošku jiný přístup, skloubit to opravdu není jednoduché,“ na závěr potvrdil Ivan Hudák.