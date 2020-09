Tuto neděli už je ale trest za lehkovážnost neminul. Na hřišti ve Stáji, které je domovským sídlem Sapeli Polné, zbytečně ztratili vedení 2:0. „Neumím si to vysvětlit, ale nedokážeme zápas dohrát v klidu,“ zlobil se kapitán celku z Novoměstska, gólman Jiří Fuksa.

První půle nedělního dopoledního duelu sedmého kola krajského přeboru se odehrávala zcela v režii favorita. Jenže z řady šancí Nová Ves využila jen jedinou. „Tam to celé začalo. Minimálně čtyři vyložené příležitosti jsme zahodili. Vést o tři čtyři branky, nebylo by co řešit,“ věděl třicetiletý brankář.

Produktivita v poslední době celku z obce s nejdelším názvem v republice trošku vázne. „To je pravda. Netvrdím, že je to nějaké trápení, ale těch šancí si vytvoříme skutečně dostatek. Ale naše efektivita není taková, jaká by měla být,“ všiml si.

Přesto po změně stran přidali jeho spoluhráči druhou branku. Podruhé v zápase se prosadil záložník František Nečas.

Jenže místo uklidnění dovolila Nová Ves Sapelákům snížit. „Hráli jsme to špatně. Nedokázali jsme udržet balony, které jsme úplně zbytečně ztráceli. Bylo to úplně stejné, jako o týden dříve s Ledčí. Byli jsme zbytečně zbrklí, spěchali jsme,“ mračil se.

A dostavil se trest. V poslední minutě totiž Polná dokázala Vyrovnat. „Po standardce domácích jsme balon mohli odkopnout, místo toho jim ho pošleme zpět na nohu. Jejich hráč pak vystřelil z vápna, střela nic moc, ale šla přesně k tyči,“ popsal.

Gólman Nové Vsi si trošku vyčítal situaci před prvním inkasovaným gólem. „Ten padl z rohu, který vůbec nemusel být. Tam jsem zaváhal s vyběhnutím,“ přiznal.

Ztráta dvou bodů jej štvala. „Nevím, čím to je, ale hrajeme hodně zbrkle. Neumím si to vysvětlit, protože ty zápasy máme přitom dobře rozehrané,“ dodal Fuksa.