O záchranu bojující Moravec doma prohrával s Budišovem již 1:3, ale v závěru dokázal vybojovat alespoň bod.

JEMNICKO – R. SVRATKA 2:1

Na hřišti jednoho z favoritů soutěže podali hráči Radešínské Svratky výborný výkon, bohužel ale doplatili na střeleckou neproduktivitu. Za stavu 2:1 chytil gólman Petr pokutový kop, jeho spoluhráči pak měli tři nadějné šance ke srovnání, ale ani z jedné z nich se prosadit nedokázali.

„Byl jsem hrubě nespokojen s výkonem rozhodčího, především ve druhém poločase, kdy výrazně ovlivnil utkání. Podle mého názoru první penalta určitě nebyla, druhá pak byla velice sporná. Byl jsem z toho hodně naštvaný, protože jsme jinak podali opravdu velmi dobrý výkon, jenže bod z toho není žádný,“ láteřil po utkání kouč Radešínky Jaroslav Šoustar.

Góly: 43. Novák, 59. Kopeček (PK) – 70. Mužátko. Rozhodčí: Terber. ŽK: 3:4. Diváci: 120. Poločas: 1:0. Rad. Svratka: Petr – M. Šacl (90. Marek), Drdla, Starý, Janů – V. Šacl (78. J. Chrást), Josífek (64. Smejkal), Pekárek (30. Gabriel), Mužátko – Jinek, Plhal.

POČÍTKY – RAPOTICE 6:2

V každém z obou poločasů viděla výborná návštěva po čtyřech brankách. Do vedení šly hostující Rapotice už po šesti minutách hry, na branku Kučery ale po další půlhodině hry odpověděl proměněným pokutovým kopem Jurnečka, který tak načal své gólové představení. Ve 41. minutě vrátil hostům vedení Matoušek, ale už o minutu později opět vyrovnal Jurnečka, když využil zaváhání obrany hostů po dlouhém nákopu. Ten završil svůj hattrick v 68. minutě, v níž tváří tvář gólmanovi hostů nezaváhal – 3:2. Ve zbývající dvacetiminutovce přidali hráči SK Transformátor další tři branky, dvakrát se radoval Filippi, na tenisových 6:2 upravil v předposlední minutě střídající Halámka.

Góly: 36., 42. a 68. Jurnečka (první z PK), 73. a 80. Filippi, 89. Halámka – 6. Kučera, 41. Matoušek. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 3:3. Diváci: 250. Poločas: 2:2. Počítky: F. Toman – Sláma, Řeháček (65. Zajíček), Odehnal, P. Ločárek – Jurnečka, T. Ločárek, Mašek, Landsman (46. Svoboda) – Filippi, Kuřítko (80. Halámka).

MĚŘÍN – HERÁLEC 9:0

Opatrný začátek zápasu ukončila 8. minuta, v níž Polanský poslal bombou na přední tyč Měřín do vedení. Zbytek prvního dějství proměnil ve svou vlastní one man show Beran, který po rychlých únicích zvýšil na poločasových 5:0. „Potvrdil oprávněnost své nominace do základní sestavy, z pěti střel na branku dal čtyři góly,“ pochvaloval si hrající kouč Měřína Karel Kružík.

Ve druhé půli demolice Herálce pokračovala, hlavní roli hrál Polanský, který také dosáhl na čtyři přesné trefy. „Využili jsme toho, že Herálec hrál hodně vysunutou obranu, v níž ale dělal velké chyby. Prim u nás hráli především oba střelci a na krajích zálohy Bublán s Koženým, kteří to rozběhali,“ dodal Kružík.

Góly: 8., 48., 63. a 83. Polanský, 17., 19., 34. a 45. Beran, 69. Urbánek. Rozhodčí: Burian. ŽK: 1:4. Diváci: 100. Poločas: 5:0. Měřín: J. Hladík – Bublán (59. Kafka), Souček (72. Kružík), Doležal, Netolický, Procházka, Polanský, Láznička, Matoušek, Beran (51. Kuřátko), Kožený (54. Urbánek). Herálec: Tichý – Cach, Okurka, Černý, Veselský, Bureš (63. Skála), Uchytil, Kovář (75. Kučera), Bříza (69. Suchý), Boháč, Hamák.

ŽĎÁR B – N. MĚSTO B 2:1

Prvních třicet minut derby rezerv nabídlo nepříliš pohlednou podívanou. Ve 24. minutě krásně vystřelil Janů, ale gólman Skryja byl na místě. Čtyři minuty před půlí zahrávali hosté pokutový kop, nařízený za faul jednoho z obránců Žďáru. Ten ale Polnický neproměnil a hned z následného protiútoku poslal, za velkého přispění chybujícího gólmana Vrchoviny, rezervu Žďáru do vedení Janů – 1:0. Šest minut po změně stran bylo vyrovnáno, prudký centr zakončil hlavou Slavíček. Žďár měl ovšem v sestavě střelecky produktivního Janů, který v 58. minutě stál na konci pohledné kombinační akce, když přehodil bezmocného Skryju – 2:1.

„Řekl bych, že jsme asi měli více štěstí, protože hra v poli byla poměrně vyrovnaná. Hráči však za vítězstvím šli, to rozhodlo,“ těšilo kouče rezervy FC Žďas Ladislav Jun.

Góly: 41. a 58. Janů – 51. Slavíček. Rozhodčí: Vašíček. ŽK: 2:3. Diváci: 98. Poločas: 1:0. Žďár B: Šenkýř – Havlík, Z. Peňáz (85. Potocký), F. Růžička, Machatka, Vokoun (71. Klouda), Musil, Janů, B. Sláma (61. Zelený), O. Růžička, T. Peňáz. Nové Město B: P. Skryja – J. Veselý, Bača, Poul (75. Liška), Chytrý (70. P. Blažíček), R. Blažíček, Slavíček, Šmída, Polnický, Dobrovolný (46. V. Veselý), Boušek.

MORAVEC – BUDIŠOV 3:3

Lépe začalo utkání pro hosty z Budišova, v 15. minutě otevřel skóre zápasu Nováček. Po půlhodině hry bylo vyrovnáno, hlavou se před gólmanem prosadil Chlubna – 1:1. Také začátek druhé půle vyzněl pro Budišov. Nejprve v 50. minutě zakončoval z malého vápna Sedláček, z prakticky identické situace skóroval o deset minut později Mucha – 1:3. Už za dvě minuty ale vypálil Martin Černý a bylo sníženo. Pět minut před koncem centroval Juračka a Svoboda hlavou vyrovnal na konečných 3:3.

„Byl to vyrovnaný zápas, nerozhodný výsledek je asi spravedlivý. Na to, jak těžko jsme slepovali sestavu, to od nás byl parádní výkon,“ pochválil své ovečky hrající kormidelník Moravce Martin Černý.

Góly: 32. Chlubna, 62. M. Černý, 85. Svoboda – 15. Nováček, 50. Sedláček, 60. Mucha. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 3:1. Diváci: 130. Poločas: 1:1. Moravec: Pokorný – Cícha, Juračka, Broža (82. Válek), Hlushchenko, J. Kachlík, M. Kachlík, M. Černý, Chlubna, Svoboda, Štěpánek.