Týdeník Vysočina pokračuje v hodnocení podzimní části letošního ročníku nižších krajských fotbalových soutěží na Vysočině. Před týdnem jsme se věnovali třem klubům ze žďárského okresu, které si ve východní skupině 1. A třídy dosud počínaly nejlépe.

Nyní došlo na duo mančaftů, které shodně patří do vyrovnaného středu tabulky. Dva tradiční rivalové, hráči rezervy FC Žďas a fotbalisté Herálce, na podzim střídali lepší okamžiky s těmi horšími.

1. A TŘÍDA – SKUPINA B

FC ŽĎAS ŽĎÁR B

Tým si už v průběhu května převzal staronový trenér Pavel Kubiš. Ten se v posledních letech věnoval žďárské mládeži, naposledy vedl dorostenecký mančaft. Jeho hlavním úkolem tedy bylo přenést právě dravé mladí přes nástrahy postupu do vyšší kategorie. Nedá se říci, že by se mu to zatím úplně nedařilo.

Své kvality celek prokázal především výhrami nad druhou Želetavou a třetím Měřínem. Průběžné osmé místo je navíc lehce zkreslené tím, že má juniorka Žďáru k dobru zápas s předposledním Moravcem. V závěrečných třech kolech, na něž nedošlo, ji pak čekaly vesměs celky za spodku tabulky.

Podobně začínal Pavel Kubiš své angažmá u béčka Žďáru i před deseti lety. Postupnými krůčky do špičky tabulky. A po čtyřech sezonách z toho byl triumf v soutěži. Podaří se mu jej napodobit?

SOKOL HERÁLEC

Loňský podzim byvší štice krajského přeboru vůbec nevyšel. Trenér Zdeněk Cach mladší hovořil o nutné změně přístupu hráčů k tréninku. V úvodu nové sezony se zdálo, že jeho slova padla na úrodnou půdu. Po sedmi kolech měl celek z obce pod Žákovou horou již třináct bodů, navrch zápas s poslední Radešínskou Svratkou k dobru. Nikoliv náhodou tak okupoval špičku tabulky.

Bohužel to jakoby mužstvo uspalo. Tři prohry v řadě vrátily zkušený celek zpět do reality. Navíc si mladý kouč postýskl, že se po pár úspěšných výsledcích vrátily neduhy z loňského podzimu zpět.

Pro jarní odvety z toho plyne pro Herálecké velké varování. Zbývající zápasová porce je ještě velká a tabulkou proto může notně zahýbat.