Hodnocení 1. B třídy: Tlačenice na čele i v pásmu sestupu. Půlmistrem Nedvědice

Po sestupu jste vyjádřil obavy, jak se tým zformuje. Výsledky ale problémy nenaznačují. Máte tedy kádr postavený a připravený bojovat o okamžitý návrat do 1. A třídy?

O návratu do 1. A třídy u nás nikdo nemluví. Snažíme se s pokorou přistupovat ke každému utkání a na konci uvidíme. V létě nám Bystřice odloudila našeho jediného brankáře, Tišnov zase dva mladé šikovné záložníky, marodů bylo nespočet a proto nám bylo těžko. Post brankáře jsme nakonec až těsně před prvním utkáním pořešili aspoň provizorně. Druhou část podzimu potom odchytal dorostenec Hanáček. Místa v záloze se podařilo zacelit díky návratům našich odchovanců Škutchana z Rožné a Nedomy z Ujčova. Naskočili také někteří uzdravení marodi a podzim jsme tak absolvovali relativně v pohodě, pokud jde o počet hráčů. Mužstvo má charakter, jsou v něm srdcaři, kteří i za nepříznivého stavu dřou a dokážou strhnout ostatní. Myslím, že kdo viděl naše utkání v Počítkách, musí mi dát v tomto směru za pravdu. No a nemohu nezmínit nového trenéra Pavla Rumpíka, zkušeného harcovníka, který přinesl do kabiny klid, pohodu, dokáže hráče motivovat a poradit jim. Sám jsem si několikrát posteskl, jaká je škoda, že se jej nepodařilo přivést již na jaře. Myslím, že záchrana v 1. A třídě by pod jeho vedením byla reálná.

Je přesto, že jste na podzim jen jednou prohráli, máte nejvíce nastřílených branek a druhý nejnižší počet inkasovaných, něco, co Vás trápí nebo zklamalo?

Vždy je co zlepšovat. Stejně jako v minulém ročníku nás asi nejvíce limitovala početná marodka. Například k utkání do Polné jsme jeli v jedenácti lidech, v mnohých utkáních museli zaskakovat dorostenci. Nemohu rovněž nezmínit přehnaně tvrdou hru některých soupeřů, která našim technickým fotbalistům nesedí a co je horší, mnozí rozhodčí tvrdé zákroky přehlíží, netrestají a paradoxně pak rozdávají karty za slovní protesty.

Plánujete posílení kádru?

Kdo se ve fotbale dnes pohybuje ví, že pokud jde o šikovné hráče, není moc kde brát. Proto cíleně nikoho nehledáme. Pokud se uzdraví naši čtyři marodi, osmnáctičlenný kádr bude dostatečný. Současně počítáme s postupným zapracováváním několika dorostenců.

Jaká bude Vaše zimní příprava?

V současné době se hráči scházejí, pokud počasí dovolí, na venkovní umělce, jindy někde v okolí v hale. Ostrá příprava začne tělocvičnou a venkovními výběhy v polovině ledna. Od února potrénujeme někde na umělce, připravujeme čtyřdenní soustředění v Lednici a v jednání jsou čtyři přípravná utkání.

Závěrem to na vás zkusím ještě jednou: Plánujete bojovat o postup? Kdo bude největším vaším konkurentem? Dva nejbližší pronásledovatelé?

Jak jsem řekl, o postupu se u nás nemluví. Je před námi ještě třináct utkání, tedy hra o devětatřicet bodů. Máme na první pohled příznivý los, který ale může být zrádný. Soupeře z horní poloviny tabulky máme většinou doma, zatímco ven zajíždíme na hřiště papírově slabších soupeřů. Ale jak říkám, na hřišti může být všechno jinak. Proto nic neplánujeme, ale půjdeme s respektem ke všem soupeřům od utkání k utkání. A z toho, co jsem viděl během podzimu, snad největší respekt budeme mít z utkání v Rozsochách.