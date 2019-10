I. A TŘÍDA – SKUPINA B

KOUTY – N. MĚSTO B 3:1

Juniorce Nového Města nedělní zápas vůbec nevyšel. Už v 5. minutě chyboval gólman Skryja a Neumann pohodlně otevřel skóre zápasu. Po půlhodině hry zaváhal jeden z hostujících stoperů a Coufal sólový nájezd proměnil – 2:0. Zkraje druhé půle mohli hosté snížit, jenže místo toho přišel rychlý protiútok Koutů, faul ve vápně a Růžička přidal z penalty třetí branku. V úplném závěr už Jiří Veselý jen korigoval na konečných 1:3 z pohledu hostujícího celku.

„Byl to od nás hodně špatný výkon, porážka byla naprosto zasloužená. Rozhodlo se zkraje druhé půle,“ byl ke svým svěřencům kritický trenér juniorky Vrchoviny Petr Follprecht.

Góly: 5. Neumann, 29. Coufal, 50. Růžička (PK) – 88. J. Veselý. Rozhodčí: Kopřiva. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Poločas: 2:0. Nové Město B: P. Skryja – Chytrý (77. Poul), Bača, J. Veselý, Zambe (62. Liška), Blažíček, Boušek, V. Veselý (57. Kutra), Slavíček, Polnický, Dobrovolný.

MORAVEC – POČÍTKY 2:5

Hned z první akce okresního derby šli fotbalisté Moravce do vedení, po rohovém kopu otevřel skóre zápasu Štěpánek. Počítky zareagovaly v 11. minutě, Zajíček, také po rohu, hlavou vyrovnal na 1:1. Po půlhodině hry střelou pod víko zařídil obrat Filippi a za další dvě minuty předvedl krásné sólo Jurnečka a zvýšil na rozdíl dvou branek – 1:3. Krátce po změně stran přišel smolný okamžik pro gólmana Pokorného, který si po rohovém kopu hostů míč srazil do vlastní branky. V 62. minutě předvedli pěknou kombinaci hráči Moravce, Štěpánek našel Červinku, který korigoval na 2:4. Jenže o pět minut později zatáhl za záchrannou brzdu stoper Petr Černý, zblízka viděl červenou kartu a Jurnečka z pokutového kopu uzavřel skóre na konečných 2:5.

„Hosté byli lepší a důraznější, měli větší chuť zvítězit. Naše porážka byla bohužel zasloužená,“ hodnotil zápas hrající kouč Moravce Martin Černý.

Góly: 4. Štěpánek, 62. Červinka – 11. Zajíček, 32. Filippi, 34. a 67. Jurnečka (druhý z PK), 51. vlastní Pokorný. Rozhodčí: Jonáš. ŽK: 1:4. ČK: 1:0 (66. P. Černý). Diváci: 100. Poločas: 1:3. Moravec: Pokorný – Kudiovský, Toufar, P. Černý, Smolík, Červinka, J. Kachlík, Hlushchenko, Chlubna (46. M. Kachlík), Svoboda (81. M. Černý), Štěpánek. Počítky: Martinčič – Sláma, Řeháček (88. Peňáz), Odehnal, Landsman – T. Ločárek, Mašek (81. Kachlík), Zajíček (76. Halámka), P. Ločárek – Filippi (70. Svoboda), Jurnečka.

MĚŘÍN – DUKOVANY 3:0

Začátek zápasu byl z obou stran hodně opatrný, na výkonu Měřína bylo znát to, že jej v poslední době trápí početná marodka. Ve 37. minutě ale Kružík hlavičkou nastřelil břevno a Kuřátko z dorážky poslal Jiskru do vedení – 1:0. Dukovany se dál prezentovaly sympatickým výkonem, domácí si však šikovně počkali na další příležitosti ke skórování. Po změně stran utekl obraně hostů Polanský, na úrovni penalty našel volného Kuřátka, který byl ve vyložené příležitosti faulován. Pokutový kop následně chladnokrevně proměnil Kružík – 2:0. V závěru zápasu jakoby hostům docházely síly, přesto mohli snížit, jenže gólman Hladík vytáhl proti útočníkovi Dukovan fantastický zákrok. Tři minuty před koncem vyslal Kožený do sóla Kuřátka a ten v samostatném nájezdu bezpečně proměnil – 3:0.

„Dukovany byly kvalitním mužstvem, místy fotbalovějším i lepším celkem. My jsme však využili naše šance, to rozhodlo, byť konečný výsledek asi průběhu hry tolik neodpovídá,“ přiznal vedoucí mužstva Měřína Marcel Kožený.

Góly: 37. a 87. Kuřátko, 59. Kružík (PK). Rozhodčí: Rosický. ŽK: 0:1. Diváci: 149. Poločas: 1:0. Měřín: J. Hladík – Bublán (83. Jonáš), Souček, Kožený, Matoušek, Polanský (69. Urbánek), Kuřátko, Doležal, Procházka, Kafka (77. Láznička), Kružík (89. Robotka).

R. SVRATKA – BUDIŠOV 1:4

Pouťový zápas začali hráči Radešínky velice dobře. Už po sedmi minutách hry si do vápna hostů naběhl Mužátko a nekompromisně překonal gólmana Budišova. Odpověď hostů na sebe ale nenechala dlouho čekat, hned za další tři minuty totiž Horký vyrovnal na 1:1. Ve 26. minutě po rychlé kombinační akci přišel centr z pravé strany a volný Molnár poslal Budišov do vedení. Ani po změně stran se domácí celek herně nezvedl. V 59. minutě hráči Radešínky propadli při bránění, na malém vápně nikým neobsazený Mucha přidal třetí branku a za další dvě minuty bylo po samostatné akci Nováčka hotovo – 1:4. Sváteční neděle tak fotbalistům Svratky notně zhořkla.

„Po tragickém výkonu naše naprosto zasloužená porážka. Počasí na pouť bylo dobré, návštěva výborná, ale to, co jsme předvedli, to byl snad nejhorší výkon za poslední tři roky,“ nebral si k výkonu svých svěřenců servítky trenér Radešínské Svratky Jaroslav Šoustar.

Góly: 7. Mužátko – 10. Horký, 26. Molnár, 59. Mucha, 61. Nováček. Rozhodčí: Bílek. ŽK: 0:3. Diváci: 290. Poločas: 1:2. Rad. Svratka: Petr – M. Šacl, Drdla, J. Chrást (27. Gabriel, 56. Skryja), Janů – V. Šacl, Starý (46. Kamarád), Pekárek, Mužátko (46. Němeček) – Jinek, Plhal.

ŽĎÁR B – HERÁLEC 1:2

Tradiční derby zahájili lépe fotbalisté hostujícího Herálce. V 8. minutě se po nedůrazu obrany béčka Žďáru dostal k míči Hamák a pěknou střelou z hranice velkého vápna překonal gólmana Havlíka. Hosté dál diktovali tempo hry, v závěru první půle se ale dění na hřišti vyrovnalo. Chvíli před pauzou Musil trefil břevno svatyně hostů, od něj se míč odrazil k brankové čáře, domácí reklamovali branku, ale sudí nechal pokračovat ve hře. Vyrovnání se rezerva Žďáru dočkala v 53. minutě. Zdeněk Peňáz byl faulován ve velkém čtverci a gólman Havlík z penalty zkušeně srovnal – 1:1. Vyrovnané utkání se dočkalo rozuzlení čtyři minuty před závěrečným hvizdem. Nejprve zahodil stoprocentní tutovku domácí Zelený, hned z následného protiútoku Žďár propadl na své levé straně, centr před branku našel Suchého, který balon trefil přesně k tyči – 1:2.

„Podle mého to bylo remízové utkání, jenže se opět projevila naše nemohoucnost v zakončení. Herálec dal dvě branky, proto si vítězství zasloužil,“ uznal lodivod béčka FC Žďas Ladislav Jun.

Góly: 53. Sáblík (PK) – 8. Hamák, 86. Suchý. Rozhodčí: Fryč. ŽK: 0:4. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Žďár B: Sáblík – T. Peňáz, Z. Peňáz, Růžička, Musil, Kunstmüller (66. Potocký), B. Sláma, L. Sláma (80. Palán), Havlík, Zelený, Vokoun (46. Janů). Herálec: Bednář – Uchytil, Hamák, Cach, Okurka, Černý, Veselský, Bureš, Boháč, Kovář, Suchý (89. Škorpík).