Ve východní skupině 1. A třídy došlo hned na tři okresní derby. V tom prvním Herálec nasázel Počítkám pět branek během úvodních pětačtyřiceti minut. Nakonec slavil výhru 5:3. V souboji rezerv vyhrálo Nové Město ve Žďáře 3:0, fotbalisté Měřína si pak doma poradili s Radešínskou Svratkou.

Bez bodu doma v západní skupině 1. B třídy vyšli fotbalisté Svratky. Lípě v sobotu podlehli 1:3. „Trápíme se střelecky, hosté nás vyškolili v produktivitě. Zatímco Lípa dala ze čtyř šancí tři branky, my jsme z osmi proměnili jedinou,“ postýskl si kouč Svratky Kamil Sádovský.

Současně ale přiznal, že to není poprvé, co se jeho svěřenci trápili v koncovce. „Je to stejné už od začátku sezony, musíme se z toho nějak dostat. Ten zápas jsme si prohráli sami.“

Ve východní skupině nejnižší krajské soutěže se dařilo fotbalistům Nedvědice. Ti doma smetli Rudíkov výsledkem 5:0. „První poločas byl docela vyrovnaný, po průtrži mračen se na hřišti nedalo příliš kombinovat. To vadilo především nám, přesto jsme vstřelili dvě branky,“ popisoval kapitán Nedvědice Michal Havlíček.

Po změně stran už to ale byla jednoznačná záležitost. „Hrálo se v podstatě jen na jednu branku, byli jsme v tlaku,“ potvrdil Havlíček.

V téže skupině na sebe poutal pozornost duel Hamrů nad Sázavou a Bohdalova. Hráči Bohdalova sice šli brzy do vedení, ale poté Kladiváři potvrdili roli favorita a čtyřmi góly skóre otočili.

1. A TŘÍDA – SKUPINA A

3. kolo: Rozsochatec – Štoky 3:2 (3. Venc, 53. Venc, 69. Dundáček – 39. Houdek, 61. Kohout), Telč – Mírovka 2:3 (60. Smejkal (PK), 61. Žákovský – 34. Semelka, 47. Netopilík, 48. Bláha), Třešť – Košetice 3:0 (45. Rod, 70. Rod, 73. Krejčí (PK), Humpolec B – Světlá n. S. 0:2 (22. Vebr, 82. Teslík), Černíč – Nový Rychnov 1:5 (18. Novák – 3. Brtnický, 16. Faltýnek, 27. Faltýnek, 34. Faltýnek, 59. Brtnický), Kamenice n. L. – Leština 6:0 (22. Filípek, 38. Filípek (PK), 48. Houser, 65. Zahradník, 74. Filípek, 87. Kutílek), H. Brod B – Kostelec 2:1 (9. Cakl, 40. Cakl – 54. Vondrák).



1. Kamenice n. L. 3 3 0 0 15:1 9

2. Nový Rychnov 3 3 0 0 10:4 9

3. Rozsochatec 3 3 0 0 10:6 9

4. H. Brod B 3 2 0 1 9:8 6

5. Mírovka 3 2 0 1 7:6 6

6. Světlá n S. 3 1 2 0 5:3 5

7. Třešť 3 1 1 1 6:4 4

8. Černíč 3 1 1 1 8:10 4

9. Humpolec B 3 1 0 2 4:5 3

10. Košetice 3 1 0 2 4:7 3

11. Telč 3 0 1 2 5:8 1

12. Kostelec 3 0 1 2 3:8 1

13. Štoky 3 0 0 3 4:10 0

14. Leština 3 0 0 3 4:14 0

1. A TŘÍDA – SKUPINA B

3. kolo: Žďár B – Nové Město B 0:3 (4. Slavíček, 42. Šmída, 81. Červenka), Kouty – Rapotice 3:5 (12. Havelka, 39. Neumann, 56. Coufal – 27. Kučera, 32. Sobotka, 44. Valsa, 51. Sobotka, 85. Sobotka), Želetava – Jemnicko 3:0 (17. Vladeka (PK), 49. Simandl, 77. Vrbka), Měřín – Rad. Svratka 2:0 (43. Kožený, 65. Kožený), Dobronín – Budišov-Nár. 1:0 (88. Cink), Herálec ZR – Počítky 5:3 (4. Uchytil, 7. Boháč, 17. Holec, 31. Boháč, 38. Bureš – 6. Kuřítko, 87. Jurnečka, 89. Janů), Moravec – Dukovany 2:3 (31. a 50. Sodomka (oba z PK) – 5. Novák, 16. Novák (PK), 65. Novák).



1. Nové Město B 3 3 0 0 14:4 9

2. Želetava 3 3 0 0 12:2 9

3. Dobronín 3 3 0 0 9:5 9

4. Herálec ZR 3 2 1 0 8:5 7

5. Kouty 3 2 0 1 12:7 6

6. Měřín 3 2 0 1 5:2 6

7. Žďár B 3 1 1 1 4:5 4

8. Rapotice 3 1 1 1 8:11 4

9. Dukovany 3 1 0 2 6:8 3

10. Budišov-Nár . 3 1 0 2 2:5 3

11. Moravec 3 0 1 2 6:9 1

12. Počítky 3 0 0 3 6:11 0

13. Jemnicko 3 0 0 3 3:9 0

14. Rad. Svratka 3 0 0 3 1:13 0

1. B TŘÍDA – SKUPINA A

3. kolo: Chotěboř B – Lučice 4:0 (7. Marek, 16. Marek, 47. Marek, 51. Dvořák), Batelov – H. Borová 4:4 (29. vlastní Paušíma, 37. Čekal, 53. Blaško, 69. Hron – 12. Šrámek, 54. Novotný, 58. Šrámek (PK), 82. Němec), Svratka – Lípa 1:3 (32. Štěpánek – 42. Vácha, 72. Souček, 78. Satrapa), Tis – Světlá B 1:2 (39. Benda – 14. Cenek, 48. Dibelka (PK), Ant. Důl – Pacov 3:1 (15. Vorálek, 17. Pokorný, 74. Tichánek – 74. Zíka), Habry – Ždírec B 0:7 (9. Malínský, 12. Malínský, 51. Malínský, 67. Hocke, 76. Malínský, 87. Losenický, 89. Malínský), H. Brod C – Pohled 1:5 (43. Tůma – 13. Zych, 34. Homola, 38. Homola, 76. Drlík (PK), 87. Hospodka).



1. Ždírec B 3 3 0 0 13:2 9

2. Pohled 3 3 0 0 13:7 9

3. Lípa 3 2 1 0 6:3 7

4. Světlá B 3 2 0 1 5:7 6

5. Batelov 3 1 2 0 11:7 5

6. Chotěboř B 3 1 1 1 5:2 4

7. Lučice 3 1 1 1 8:7 4

8. H. Borová 3 0 3 0 8:8 3

9. Svratka 3 1 0 2 5:5 3

10. Ant. Důl 3 1 0 2 6:8 3

11. Pacov 3 1 0 2 3:7 3

12. Habry 3 0 1 2 6:14 1

13. H. Brod C 3 0 1 2 3:12 1

14. Tis 3 0 0 3 3:6 0

1. B TŘÍDA – SKUPINA B

3. kolo: Jaroměřice n. R. – Stařeč 1:0 (13. Melán), Hamry n. S. – Bohdalov 4:1 (29. Havlík, 36. Havlík, 44. Zedníček, 49. Havlík – 6. Novotný), Přibyslavice – FŠ Třebíč 3:2 (10. Kopeček, 35. Lopatář, 42. Částka – 17. Blažek, 24. Adam), Luka n. J. – M. Budějovice 3:0 (20. Sommer, 81. Toman, 87. Toman), Nedvědice – Rudíkov 5:0 (9. Prudký, 42. Vašíček, 62. Sytař, 65. Veselský, 70. Sytař), Sl. Polná B – Stonařov 2:3 (21. Procházka, 34. Bohdálek – 38. Bláha, 44. Příhoda (PK), 46. Vacek), Velký Beranov – V. Bíteš B 3:0 (24. Ganzwohl, 78. Ganzwohl, 82. Křenek).



1. Velký Beranov 3 3 0 0 9:0 9

2. Hamry n. S. 3 3 0 0 10:3 9

3. Přibyslavice 3 3 0 0 11:8 9

4. Luka n. J. 3 2 1 0 8:4 7

5. Nedvědice 3 2 0 1 13:3 6

6. Stonařov 3 2 0 1 7:6 6

7. Bohdalov 3 2 0 1 5:5 6

8. FŠ Třebíč 3 1 0 2 6:6 3

9. Jaroměřice n. R. 3 1 0 2 1:5 3

10. Velká Bíteš B 3 1 0 2 6:11 3

11. Rudíkov 3 0 1 2 5:11 1

12. M. Budějovice 3 0 0 3 4:10 0

13. Polná B 3 0 0 3 3:9 0

14. Stařeč 3 0 0 3 1:8 0