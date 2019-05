I. A TŘÍDA – SKUPINA A

HERÁLEC – TŘEŠŤ 2:1

Domácí šli do vedení ve 25. minutě, Veselský prošel s míčem na noze přes celou polovinu hřiště Třeště a střelou mezi nohy gólmana otevřel skóre zápasu. Šest minut před pauzou ale domácí obrana nepokryla standardku hostů a neobsazený Herkner hlavou vyrovnal – 1:1. Rozhodnutí padlo v 72. minutě, kdy nejmenší hráč na hřišti Cach přehlavičkoval hostujícího brankáře a zajistil týmu z obce pod Žákovou horou všechny tři body.

„Hra nebyla ideální, ale po posledních výsledcích jsme už potřebovali urvat tři body. Už aby byl konec soutěže, protože neustále řešíme obrovské problémy se sestavou,“ řekl trenér Jiří Skála.

Góly: 25. Veselský, 72. Cach – 39. Herkner. Rozhodčí: Karlík. ŽK: 3:0. Diváci: 120. Poločas: 1:1. Herálec: Forchtsam – Hamák, Holec, Ptaszek, Veselský, Bříza, Černý, Boháč, Slováček (90. Suchý), Cach, Bureš (72. Pálka).

I. A TŘÍDA – SKUPINA B

DUKOVANY – ŽĎÁR B 3:0

Hosté nezačali šťastně, když v 5. minutě zaspali v prostředku hřiště, následoval rychlý protiútok Dukovan po pravé straně, po zpětné nahrávce se z hranice vápna prosadil Jakeš – 1:0. Poté se hrálo výhradně na polovině Dukovan, jenže co to bylo hráčům rezervy FC Žďas platné, když v největší příležitosti hlavičkoval Machatka jen do břevna. Navíc ve 33. minutě po dlouhém nákopu utekl obraně hostů Prokeš a z pětadvaceti metrů zvýšil na rozdíl dvou branek. O tři minuty poději bylo prakticky po zápase, zaváhání obrany Žďáru potrestal opět agilní Prokeš – 3:0. Čtyři minuty před poločasovou pauzou Frieb v sólu jen nastřelil gólmana domácích.

„Ve druhé půli jsme sestavu prostřídali, opět jsme měli balon více na našich kopačkách, ale do pořádné příležitosti jsme se přes jejich zhuštěnou obranu nedokázali dostat. Navíc jsme po zranění Pátka dohrávali jen v deseti,“ řekl po utkání trenér Žďáru Zdeněk Peňáz.

Góly: 5. Jakeš, 33. a 36. Prokeš. Rozhodčí: Terber. ŽK: 1:2. Diváci: 120. Poločas: 3:0. Žďár B: Havlík – Pátek, Z. Peňáz, Machatka, T. Peňáz – Frieb, Lukáš (55. L. Sláma), Musil, Janů – B. Sláma, Růžička (61. Potocký).

TŘEBÍČ B – R. SVRATKA 3:3

Blízko k zisku všech tří bodů byli v sobotu v Třebíči fotbalisté Radešínské Svratky. Je dostal už v 7. minutě do vedení Plhal, Lorenc však za chvíli z pokutového kopu vyrovnal – 1:1. Po změně stran vrátil hostům vedení Pekárek, který také dokázal okamžitě reagovat na vyrovnávací branku Benceho – 2:3. V předposlední minutě ale skóroval Maleta a zařídil tak dělbu bodů.

Góly: 10. Lorenc (PK), 64. Bence, 89. Maleta – 7. Plhal, 54. a 66. Pekárek. Rozhodčí: Půlpán. ŽK: 0:0. Diváci: 40. Poločas: 1:1. Rad. Svratka: Petr – M. Skryja, Drdla, Chrást, Janů – M. Šacl (81. V. Skryja), Josífek, Starý, Pekárek (79. Jinek) – Gabriel, Plhal (66. Marek).

MORAVEC – ŠEBKOVICE 0:1

V první půli měli více ze hry hráči Moravce. Ve 30. minutě Juračka nastřelil tyčku branky hostů, Broža s Červinkou pak pro změnu nepřekonali gólmana Šebkovic. Ve druhé půli se šance střídaly na obou stranách, o osudu zápasu rozhodla situace z 80. minuty zápasu. Hosté podnikli akci po pravé straně, následný centr střelou z hranice pokutového kopu rozhodl Prokeš – 0:1.

„Myslím si, že průběhu zápasu odpovídal nerozhodný výsledek. V té sestavě, v jaké jsme nastoupil, to od nás byl perfektní výkon, bohužel jsme naše šance neproměnili,“ zhodnotil smolný duel hrající kouč Moravce Lukáš Broža.

Gól: 80. Prokeš. Rozhodčí: Škorpík. ŽK: 0:1. Diváci: 80. Poločas: 0:0. Moravec: Lisý – Petr Černý, Juračka, Smolík, Petr Kudiovský, Červinka, Hluhschenko, Kachlík, Jakeš, Broža (72. Hanák), Štěpánek.