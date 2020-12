Podzimní část jim vyšla na výbornou. Jen pět bodů poztráceli během deseti kol letošního ročníku 1. B třídy fotbalisté Nedvědice. „S tím, že budeme hrát nahoře, jsem před sezonou tak trochu očekával. Že budeme mít tolik bodů, s tím jsem až tolik nepočítal. O to je to samozřejmě příjemnější,“ usmíval se kapitán a hrající asistent SK Pernštejn Michal Havlíček.

Ten je, coby ostřílený matador, v mužstvu obklopený převážně šikovnými mladíčky. „Už si zvykli na mužský fotbal a na našich výsledcích je to vidět,“ pochvaloval si.

Spolu s útočníky Prudkým a Šikulou zůstává kapitán Nedvědice posledním do party z těch, kteří zažili působení mužstva ještě v nižších okresních soutěžích. „Tým je nyní určitě dobře vyladěný, vzájemně se dobře doplňujeme. Nejsem si jistý, zda by bez nás zkušenějších sami mladí hráli o špici tabulky. Ale jen my starší bychom na čele stoprocentně nebyli,“ pousmál se.

Osmatřicetiletý veterán se nebál jmenovat jednoho hráče, který si to svými výkony zasloužil. „Především za svoji fotbalovost určitě Petr Sytař. Za ty roky, co se v 1. B třídě pohybuji, mohu zodpovědně říci, že podobný hráč v soutěži není. Na to, jak je mladý, udělal za poslední rok či dva obrovský výkonnostní progres,“ zdůraznil.

Jedinou podzimní prohru zaznamenala Nedvědice už ve druhém kole. Ve Stonařově tehdy smolně prohrála 1:2. „V něm jsme doplatili na neproměňování šancí. Ta prohra určitě mrzí, ale byl to zápas blbec, který si každé mužstvo během sezony vybere. Na druhou stranu jsme doma pro změnu zdolali silnou Třebíč, která přitom zahrála výborně,“ musel uznat.

Právě mužstvo Fotbalové školy Třebíč, které je o sedm bodů zpět na druhém místě tabulky, považuje kapitán Nedvědice za největšího aspiranta na jedno ze dvou postupových míst. „Navíc mají oproti nám ještě jeden zápas k dobru. Oproti loňsku se jim tentokrát výsledkově tolik nedařilo, ale kvalitu mají pořád stejnou,“ všiml si.

Podobně hovořil také o třetích Přibyslavicích. Ty jsou o další bod zpět, ale také mají zápas k dobru. „Mají dobrý mančaft, doma jsme proti nim vydolovali remízový bod až za minutu dvanáct. Ze všech dalších týmů na mě udělali nejlepší dojem,“ poznamenal.

Zimní přípravu zahájí v Nedvědici podobně jako každým rokem. „Začínáme v polovině ledna, stejně jako loni. Nečeká nás nic neobvyklého, standardně také tři přípravná utkání,“ popsal Havlíček.