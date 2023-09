Není proto divu, že měl zvýšenou motivaci. „Bylo to jako vždycky,“ potvrzuje Kovář. „Zápas proti týmu, ve kterém jste působil, bývá specifický. Motivaci jsem určitě měl, proběhlo i nějaké rýpání od bývalých spoluhráčů ze Žďáru. Já jsem se tam tenkrát střelecky moc neprosadil, tak mi říkali, ať hraju tak, jak jsem hrál u nich. (směje se) I proto jsem rád, že mi to takhle vyšlo.“

Okresní derby bylo pro oba celky hodně důležité. Oba se nacházely v dolním patrech tabulky. „Vstup do sezóny se nám nepovedl, takže jsme potřebovali získat tři body. Bohužel se nám to nepovedlo. Bod ze zápasu je však spravedlivý. Žďár byl v první půlce lepší, ve druhé jsme zase tlačili my,“ glosoval úspěšný střelec průběh zápasu.

Domácí v utkání dvakrát vedli o dvě branky. Nová Ves ale duel nezabalila a manko 0:2 a 1:3 dokázala smazat. „Náš tým má nějaké zkušenosti, o půlce jsme navíc udělali pár změn. Přeskupili jsme sestavu, vystřídali jsme, což naší hru oživilo. Ke konci jsme měli tlak ze standardek. Třeba se to mohlo otočit i v náš prospěch. Jenže i Žďár tam měl také šance. Možná jich i měl víc,“ uznal Kovář.

Ke svému hattricku se však příliš nehlásí. Proč? „Docela pěkný byl první gól. To byla střela z dálky, z nějakých dvaceti metrů. Možná to bylo trošku tečované, ale ten byl pěkný,“ těší povedená trefa jejího autora. „Při druhé brance tam přede mě vyplaval míč po standardce a já prakticky jen dokopával do prázdné. Ale třetí gól mi byl asi připsán neprávem. Padl také po standardce. Vznikl závar, byli jsme tam s Kubou Nečasovým, pak si to tam ještě asi srazil Jirka Havlíků ze Žďáru. Takže si myslím, že ten gól měl být zapsán jako jejich vlastní než můj.“

Remíza ze Žďáru Nové Vsi příliš nepomohla, v tabulce je až na jedenácté příčce. O posun směrem vzhůru bude usilovat v dalším sousedském duelu. V derby s béčkem Vrchoviny. „Na tyhle zápasy chodí hodně lidí. My jim máme navíc co vracet. Vloni jsme s nimi dvakrát prohráli docela vysokým rozdílem, takže o motivaci bude určitě postaráno,“ uzavírá svůj povedený poslední víkend František Kovář.