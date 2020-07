Hráči Svratky v úvodním kole překvapili vyřazením Hamrů nad Sázavou. V dalším kole už ale neměli nárok. Fotbalisté Nové Vsi potvrdili roli jednoznačného favorita a účastníka 1. B třídy na jeho hřišti přejeli tenisovým kanárem 6:0.

Branky si přitom rovnoměrně rozložili do obou poločasů. „Do prvního gólu jsme se na hřišti trošku hledali. Poté už jsme ale jasně dominovali, rozdíl dvou soutěží byl na hřišti patrný. Hlavně ve druhé půli už hráči Svratky fyzicky nestačili,“ všiml si trenér Nové Vsi Václav Pohanka.

Jediným stínem na jinak vydařeném utkání bylo zranění útočníka Jana Šandery. Ten musel ze hřiště už po pouhých dvanácti minutách. „To mě samozřejmě mrzí. Vypadá to na natažený zadní stehenní sval, snad bude Honza brzy v pořádku,“ věří kormidelník Nové Vsi.

Ten mohl být ale spokojený s tím, jak šťastnou ruku měl právě při tomto střídání. Václav Novotný totiž vlétl na hřiště jako velká voda a dvěma góly své spoluhráče uklidnil. Po dvou brankách pak shodně vstřelili ještě František Nečas a Ondřej Starý.

V dalším kole narazí celek, který se stabilně pohybuje mezi špičkou elitní krajské soutěže, na o třídu níže hrající Moravec. „Popravdě přiznám, že jsem si přál hrát raději v Bohdalově. Ne kvůli tomu, že působí v 1. B třídě, ale proto, že je tam kvalitní a především větší hřiště než na Moravci,“ dodal Pohanka.

O soupeři Nové Vsi ve třetím kole poháru se rozhodovalo v nedělním duelu mezi fotbalisty Bohdalova a Moravce. Rozdíl jedné třídy na hřišti nebyl vidět, branky se však více než stovka diváků nedočkala.

V penaltovém rozstřelu pak zvítězil A-třídní Moravec 4:2. „Vypadnutí mě samozřejmě mrzí. Mohli jsme narazit na dalšího kvalitního soupeře. Je to ale naše chyba, měli jsme utkání rozhodnout v normální hrací době. V průběhu zápasu jsme měli pět nebo šest velkých šancí, hosté jen jedinou. Penalty už jsou pokaždé loterií,“ postýskl si kouč Bohdalova Vítězslav Machatka.

Přitom se před úvodním výkopem řešilo, zda se utkání vůbec odehraje. „Po silné průtrži mračen byl terén na hraně regulérnosti. Nakonec se ale oba týmy shodly, že v týdnu by dávaly mančaft stěží dohromady,“ potvrdil hrající trenér Moravce Martin Černý.

Podle jeho slov byl nedělní zápas z obou stran hodně tvrdý. „Na šance šlo o vyrovnané utkání. Oba celky nastřelily po dvou tyčkách, v první půli jsme byli o něco lepší my, ve druhé pro změnu Bohdalov,“ nastínil lodivod Moravce.

V penaltovém rozstřelu se blýskl gólman hostů Lukáš Broža, když zlikvidoval dva pokutové kopy hráčů Bohdalova. „Na to, že Lukáš není gólman, tak nás výrazně podržel,“ usmál se Černý nad výkonem svého předchůdce na trenérské lavičce.

V nedělním souboji s Novou Vsí nemají hráči Moravce co ztratit. „Určitě se na zápas všichni těšíme. Navíc to pro nás bude zřejmě poslední rok v krajských soutěžích, protože sestavu pravidelně horko těžko lepíme. Chceme si to užít a favorita překvapit. Naše menší hřiště by pro nás mohlo být výhodou,“ zdůraznil Černý.