Po polovině letošní sezony krajského přeboru je totiž ještě před půlrokem divizní mančaft s pouhými jedenácti body na předposlední, takřka jistě sestupové příčce. „Herně to nebylo špatné, jenže nedáváme góly,“ postýskl si Pavel Blaha, zkraje sezony hrající asistent, který po rezignaci Oldřicha Veselého podzim u týmu Bystřice dojel jako hlavní kouč.

Na jaře už by měl ale mužstvo vést nový trenér a Blaha by měl opět pokračovat jako hráč. „Vedení jedná s jedním zkušeným trenérem. Všechno ale není hotové, proto bych jeho jméno ještě nerad sděloval,“ sdělil na toto téma.

Je třeba zdůraznit, že v Bystřici neměli po červnovém sestupu z divize a následném exodu spousty hráčů velké oči. „Když jsme nad tím před sezonou seděli poté, co tu skončilo dvanáct hráčů, měli jsme obavy, abychom vůbec dali dohromady nějakých patnáct kluků, kteří sezonu odehrají. Prvotní tedy bylo stvořit prakticky nový tým,“ připomněl Blaha.

I přes tyto problémy však nepopírá, že čekal lepší výsledky. „Neměli jsme ambice hrát třeba v první pětce tabulky. Spíše jsme chtěli dostat do hry naše mladé kluky. Přesto přiznávám, že jsme nečekali, že budeme po podzimu až předposlední. Přebor je ale nečekaně vyrovnaný, každý tu může porazit každého,“ komentoval.

Hlavní a nejdůležitější příčina spousty výsledkových nezdarů je jednoznačná. „Herně to od nás nebylo špatné, ale fotbal se hraje na góly. Těch jsme bohužel dali pramálo, jen šestnáct za třináct utkání. Střelecky se nevedlo ani těm hráčům, od kterých jsme to trošku očekávali,“ poznamenal.

Nezkušenost se na mladém mančaftu projevovala po celou první polovinu sezony. „Je otázkou, zda by bylo lepší mít více bodů s fotbalem, který bych označil jako pragmatický. Pořád jsme se spíše soustředili na jednotlivé zápasy, abychom měli herní tvář, výsledky jsme až tolik neřešili s tím, že se postupně dostaví,“ připomínal.

Jenže k nějakému zlomu nedošlo. „Všechno se skládalo z drobných střípků, které utvořily naše současné postavení. Třeba i absence klasického kouče, protože jsem v závěru podzimu musel na hřiště a ten pohled odtud je jiný než z lavičky,“ neskrýval.

Už Blahův předchůdce si stýskal, že mužstvo sráží první inkasovaný gól. „To nás provázelo celý podzim. Dát první gól my, hráli bychom lehce a uvolněně. Hráče máme šikovné a kreativní. Jenže když skoro pokaždé dostanete gól jako první, psychika jde výrazně dolů. Tímto se ale kluci musí takříkajíc omlátit,“ zdůraznil.

Navíc v Bystřici je možná nejvíce vidět ještě jeden faktor, který trápí i další fotbalová města na Vysočině na úrovni divize či krajského přeboru. A tím je absence skutečného domácího prostředí.

Fotbal poslední roky diváky na bystřické Lužánky prostě netáhne. „Musím se přiznat, že raději hrávám venku, protože na našem stadionu se necítím úplně nejlépe. Všichni cítíme, že to chce změnu,“ potvrdil.

Jak jí ale dosáhnout? „Je to běh na dlouhou trať. Klub teď ale má nové vedení, do toho se dokončují nové kabiny. Čeká nás v tomto směru obrovský kus práce, protože přitáhnout lidi zpátky na stadion, to je o marketingu, propagaci, dělání různých akcí. Prostě vytvořit skutečnou komunitu. Jedná se o spoustu detailů, které ale, věřím, postupně vyladíme,“ přesvědčoval Blaha.

Paradoxně by asi nyní jeho týmu více svědčil divizní fotbal. „Kromě FŠ Třebíč, kde jsme paradoxně zvítězili, jen málokdo chce hrát fotbal. V tomto směru by nám ten divizní vyhovoval více. V přeboru je to často válka místo hry. Kolikrát jsem si ve středu pole málem ukroutil hlavu, jak nade mnou neustále létaly vysoké balony,“ pousmál se.

Pro jarní část, i přes současné nelichotivé postavení, není dosavadní kouč Bystřice pesimistou. „Realita je taková, jaká je, ale nějaký černý scénář si nepřipouštím. Hodně záležet bude na tom, jak potrénujeme. Na rozdíl od jiných týmů, kde jsou už zkušení a hotoví hráči, náš celek je mladý. To znamená, že se máme herně, ale i fyzicky kam posunout a zvedat. Kádry se staršími hráči takový progres jen sotva udělají,“ přidal zajímavý postřeh.

Navíc by v Bystřici mančaft rádi posílili. „Chceme jít cestou spolupráce s okolními kluby. Hlavně u mládeže už se to začíná dít, což je super. Stejně tak by měli i do áčka přicházet kluci z blízkého okolí. V rezervě pak máme pár zkušených borců, je jen na diskuzi s nimi, zda se budou chtít vrátit a ještě nám pomoci,“ uzavřel Blaha.