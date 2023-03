Velký favorit, za ním dva hlavní soupeři a čtveřice vlčáků. Tak vypadá situace v horních patrech letošního ročníku krajského přeboru Vysočiny před začátkem jarních odvet. Největší předsezónní favorit, fotbalisté Pelhřimova, má nakročeno k vytouženému návratu do divize.

Pouze jedinou porážku na podzim utrpěli hráči FK Maraton. V zimě tak vsadili spíše na stabilizaci kádru. „Jsem přesvědčený o tom, že jsou zde kvalitní fotbalisté, kteří mají i na vyšší soutěž. Tím ale nevylučuji, pokud by se něco zajímavého naskytlo, že bychom nějakou posilu přivedli,“ prozradil trenér Pelhřimova Richard Zeman.

Ten vidí největší konkurenty v boji jeho týmu za postupem do moravskoslezské divize v dvojici celků Polné. „Slavoj už jen kvůli tomu, že se tam až do loňska divize dlouhá léta hrála. Sapeli pak má nejlepší tým v soutěži, což jsme na podzim poznali při porážce 1:3,“ připomněl jediný dosavadní nezdar.

Právě proti Sapelákům lídr tabulky druhou polovinu sezony zahájí, ve čtvrtém kole pak vyrazí na stadion Slavoje Polná. „Možná je to dobře, že máme hned na začátek takové soupeře. Pokud bychom v těchto zápasech ztratili, byla by to komplikace v boji za postupem,“ neskrýval Zeman.

Role vyzyvatele se polenský Slavoj nezříká. „Okamžitý návrat do divize cílem není, ale ničeho se nezříkáme. Rozhodně chceme Pelhřimovu, který je jasným favoritem, cestu za postupem co nejvíce ztížit,“ řekl kouč Slavoje Lukáš Adamec.

Oproti podzimu by měl být jeho tým ještě o něco silnější. „Ještě více jsme se sehráli, navíc jsme posílili. Po delším zranění se do kádru vrátil krajní záložník Ondřej Skryja, který chyběl celý podzim. Běloruský útočník či záložník Ilya Kazlou už má vyřešené problémy s vízem, takže i on už bude k dispozici. Měli bychom být silnější než na podzim,“ věřil Adamec.

Od vedení třetího Sapeli Polná řeči o možném postupu neuslyšíte. „Cílem dál zůstává umístění do třetího místa, na tom se nic nemění. O postupu vůbec nepřemýšlíme, i kdyby taková situace nastala. Divizi Sapeli stoprocentně hrát nebude,“ zdůraznil jeho kormidelník Ondřej Košík.

Ten přišel o nejlepšího střelce. „Petr Sodomka musel na operaci s kolenem, pro jaro tak určitě nebude k dispozici. Je to pro nás samozřejmě velká ztráta,“ mračil se Košík.

Ve spodní polovině tabulky čekají záchranářské boje na fotbalisty Náměště nad Oslavou-Vícenic a Dukovan. Ti na podzim uhráli pouhých šest, respektive sedm bodů.

Pokud nechytnou začátek jara, mohou mít problémy také v Rapoticích a úplně v klidu nemůže být ani rezerva Velkého Meziříčí. Úvodní jarní kola napoví.