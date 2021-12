Jsou jedním z těch fotbalových klubů, kde se musí při vyslovení slova covid pořádně ošívat. V předešlých dvou sezonách tato epidemie hráčům Fotbalové školy Třebíč překazila postup do 1. A třídy. Letos už by to ale snad mělo klapnout. „Foška“ totiž za 14 kol východní skupiny 1. B třídy neztratila ani bod! „Předehráli jsme i první jarní kolo, takže v tom směru to má snad svaz pojištěné,“ usmíval se trenér FŠ Třebíč Tomáš Franěk.

V krajských fotbalových soutěžích na Vysočině, tedy těch dospělých, je jeho celek jediným, komu se taková unikátní bilance podařila. „Přiznám se, že je to pro mě novinka. Ale samozřejmě to potěší, zvlášť, když je naším jediným cílem postup,“ připomněl.

Po dvou předchozích nezdarech, které zhatila covidová pandemie, už byla v týmu cítit frustrace. „Poprvé to ještě kluci zkousli, ale loni už to bylo horší. Někteří proto řekli, že jestli se to stane ještě jednou, už nebudou dál pokračovat,“ sdělil.

Také sedmačtyřicetiletý kouč předchozí „nezdary“ těžko vstřebával. „Také jsem byl hodně naštvaný. Ale možná se právě to na podzim pozitivně projevilo. Od prvního kola jsme šli za tím, že chceme být první a konečně vybojovat postup, o který jsme byli dvakrát připravení,“ zdůraznil.

Za celý podzim měla Fotbalová škola Třebíč jen jednou namále. V osmém kole zvítězila v Lukách nad Jihlavou 1:0 až brankou čtyři minuty před koncem. „V Lukách jsme byli lepší, fotbalovější, ale domácí zodpovědně bránil, pouštěli nás jen po jejich vápno. Až po centru krásné nůžky Vojty Dvořáka přesně do šibenice nás vysvobodily,“ oddechl si tehdy.

Ostatní podzimní výsledky FŠ Třebíč spíše připomínaly hru kočky s myší. „Ono to ale občas klame. Třeba béčko Velké Bíteše jsme zdolali vysoko 10:1. Přitom nás soupeř první půlhodinu do ničeho nepustil, naopak šli hosté brzy do vedení. My jsme vůbec nevěděli, co hrát. Pak jsme ale ze standardky vyrovnali a během třech minut dali další dva góly. Bíteš se poté úplně rozsypala a odjela s desítkou. Přitom to byl jeden z nejfotbalovějších týmů v soutěži,“ hodnotil.

Většina zápasů je ovšem z pohledu lídra nejnižší krajské soutěže na Vysočině o dobývání branky soupeře. „Každý zápas pro nás byl složitý, protože naši protivníci vědí, s kým mají tu čest. Rozhodující pro nás bylo co nejdříve vstřelit úvodní branku,“ zdůraznil.

Na jaře by se měl v Třebíči v každém případě slavit postup do 1. A třídy. „Doufám, že se soutěž dokončí a budeme slavit co nejdříve. V přípravě nehodláme nic podcenit, uspokojení nepřipadá v úvahu,“ podotkl.

Jaké jsou ale výhledové cíle Fotbalové školy? „Momentálním cílem je co nejrychlejší postup do krajského přeboru. Ten jsem také dostal od vedení. Nevím, kdy to bude, ale chceme, aby v Třebíči do budoucna byla třetí fotbalová liga. Pro město velikosti Třebíče je ostudou, pokud je zde nejvyšší soutěží pouze krajský přebor. Minimálně divize by se tu kopat měla, už jen vzhledem k tradici,“ dodal Franěk.