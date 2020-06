Výrazného vylepšení svého sportovního areálu se na začátku června dočkali fotbalisté Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Stabilní účastník nejvyšší krajské soutěže má na obou svých hřištích nový, automatický zavlažovací systém. „Těch důvodů pro rekonstrukci závlahy bylo víc,“ sdělil předseda oddílu z Novoměstska Josef Starý.

V Nové Vsi už nyní mají na fotbalovém hřišti závlahový systém automatický, | Foto: Deník / Tomáš Pohanka

Doteď museli fotbalisté Nové Vsi přesunovat několik hadic se zavlažovacími tryskami střídavě po obou hřištích. S tím je nyní konec. „Zabudovat závlahový systém pod zem už dnes není ničím výjimečným. Mají to dokonce i kluby, které působí v okresních soutěžích. Za další by to měla být velká úspora vody. A v neposlední řadě nám odpadnou starosti s přesouváním hadic z jednoho hřiště na druhé,“ vysvětlil předseda Nové Vsi.