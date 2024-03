Cíl v novém působišti má poměrně jednoduchý. „Rádi bychom pro klub krajský přebor zachránili. Důležitá bude v tomto směru stabilizace kádru, protože máme poměrně velké problémy,“ nastínil Ján Kubík.

Z předchozího angažmá v Polné má se záchranářskými boji, byť o patro výš, bohaté zkušenosti. „To je pravda, ale nakonec jsme z divize spadli. Naopak v Humpolci jsem mančaft v přeboru pět let budoval, ale o záchranu jsme nikdy nehráli,“ připomněl.

Boje o udržení, ať už se jedná o jakoukoliv soutěž, jsou pokaždé velkým náporem na nervové soustavy hráčů, ale i trenérů. „Je to rozhodně složitější, než když se hraje o postup. Psychika na kluky doléhá, to teď přesně pozoruji v Žirovnici. V některých fázích se bojíme hrát. Naopak být v tabulce výš, odevzdají hráči lepší výkony. Nyní je to jen boj a běhání bez míče, je to hodně náročné,“ neskrýval.

To se ostatně potvrdilo v jarní premiéře, z níž ale Žirovnice vyválčila veledůležité tři body nad podobně ohroženou Ledčí nad Sázavou. „To byla ohromně důležitá výhra. Dá se říci, že se hrálo o šest bodů. Tenhle výsledek by měl chlapce povzbudit, ale musíme pracovat dál,“ zdůraznil Kubík.

V tabulce Slavoj poskočil na osmou příčku, na kontě má aktuálně osmnáct bodů. Kolik jich ještě bude potřeba k jistotě záchrany? „V šestnáctičlenné soutěži platilo, že třicet bodů by mohlo stačit na záchranu. V krajském přeboru je o dva celky méně, proto mi vychází, že by oněch třicet bodů mělo stačit,“ vypočítával.

Fotbalisté Žirovnice dnes zahájí náročnou sérii tří zápasů v řadě, které odehrají na hřištích svých soupeřů. Postupně se jim postaví do cesty Chotěboř, Kamenice nad Lipou, tedy dva kluby z elitní čtyřky soutěže, a na závěr rezerva Velkého Meziříčí, poslední celek tabulky.

Dali si v klubu z Pelhřimovska nějaký bodový cíl pro trojici nadcházejících zápasů? „Pokud jsem vedl vyspělejší mančaft, používal jsem tento způsob jako ideální motivaci. U nás je ale situace poněkud jiná, v kádru je šest nebo sedm kluků, kteří ještě před chvílí hráli za žirovnické béčko jen okresní přebor. Pro ně je to obrovský skok, proto jim nechci ještě více svazovat nohy tím, že vyřknu nějaký bodový cíl. Každý bod je důležitý, budeme se rvát o to, abychom jich nyní přivezli co nejvíce,“ zdůraznil Kubík.