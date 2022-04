V soutěži, kde po minulém kole zůstaly neodehrané dva zápasy, získala zatím rovněž šest bodů už jen rezerva Velké Bíteše. Výrazně lepší skóre, a to 10:0, má ale Nedvědice, která přezimovala s pouhými devíti body na předposlední příčce. „V Třebíči to budeme mít těžší než v prvních dvou jarních kolech. Nechtěli bychom tam úplně propadnout, chceme bojovat o co nejlepší výsledek. Důležitější utkání nás čeká ale v následujícím kole, kdy máme doma Bohdalov,“ poukázal na nejbližší program SK Pernštejn Nedvědice Pavel Vejrosta, který stojí v čele nedvědického fotbalu už déle než čtyři desetiletí.