Do utkání lépe vstoupil favorizovaný divizní celek a již v první dvacetiminutovce si vypracoval dvě solidní šance. Do vedení se dostali žďárští fotbalisté až ve 24. minutě. Po rychlé akci na levé straně následovala průniková přihrávka do velkého vápna a Radek Štursa bez větších problémů uklízel do odkryté branky – 0:1.