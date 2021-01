Sportovní kluby a moderní technika. To už jsou dnes prakticky spojené nádoby. A nejde jen o používání technických vymožeností 21. století při samotné přípravě hráčů na jejich mistrovské výkony.

Typickým příkladem mohou být fotbalisté SK Pernštejn Nedvědice. Ti mají, jako dnes už drtivá většina krajských fotbalových oddílů, vlastní webové stránky.

Nemají je ovšem „jen“ pro informování směrem ven, ale také pro komunikaci uvnitř klubu. „Přes stránky řešíme v klubu prakticky všechno. Termíny zápasů a časy odjezdů, tréninky, nominace na zápas či případné omluvenky,“ pochvaloval si kapitán mužů SK Pernštejn a trenér přípravky Michal Havlíček.

A dále popisoval. „Od přípravek až po muže se s webem všichni, tedy trenéři, hráči a jejich rodiče, naučili pracovat. Každý mančaft má přístup do své sekce, kde nalezne vše potřebné. Pro mladší kategorie je to ideální kvůli nominacím na zápas nebo omluvenkám z nich.“

V klubu z městečka pod středověkým hradem Pernštejnem to ale není žádná novinka. Tímto způsobem probíhá komunikace v klubu už několik let. „Už je to poměrně zaběhlé, rozhodně se nejedná o něco nového. Přesně si to nepamatuji, ale určitě už takhle fungujeme dobrých pět nebo šest let,“ vybavoval si.

Jak sám Havlíček přiznává, ne všichni byli z této změny před léty nadšení. „I já osobně jsem nebyl úplně pro. Přece jen chvíli trvalo, než jsme se s tím všichni naučili pracovat. Tehdy jsme byli zvyklí na SMS zprávy, navíc ne každý měl před pár lety internet. To už ale dnes moc neplatí,“ potvrdil.

A plánují se nějaké další novinky ve fungování stránek? „Myslím si, že ne. Současný stav je funkční a necítíme potřebu s ním cokoliv dělat. Funguje to výborně,“ lebedil si Havlíček.