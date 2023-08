Oproti minulé sezoně nenajdeme mezi aktéry soutěže Bory a Luka nad Jihlavou. Týmy obsadily nejvyšší příčky a postoupily do I. A třídy. Těsně pod čarou zůstala Radešínská Svratka, která usilovala o rychlý návrat do I. A třídy, ale působení v I. B třídě si bude muset zopakovat. „Návrat do I. A třídy se nám v minulé sezoně nepodařil, ale nebereme to jako neúspěch. Mužstvo jsme omladili, šanci dostali mladší kluci, fotbal nás bavil, což bylo neméně důležité,“ zdůraznil trenér Radešínské Svratky Martin Mužátko.

Do letošní sezony jde Radešínská Svratka s cílem hrát do pátého místa, útok na postup v klubu ze Žďárska nevyhlašují i proto, že se mužstvu rozpadla osa, kterou tvořili zkušení fotbalisté. „Chybět bude především Martin Pulkrábek. A uvidíme, co můžeme od nové sezony čekat, skupina se hodně obměnila. Odhaduji, že kvalitní budou oba nováčci, Rozsochy i Vladislav, jsem zvědavý na Velký Beranov a Nedvědici, loňské účastníky I. A třídy,“ naznačil Martin Mužátko.

Začátek sezony ovšem Radešínce nevyšel podle představ. V malém okresním derby totiž podlehla Nedvědici po přestřelce 3:4, když rozhodující branku inkasovala pouhé tři minuty před závěrečným hvůzdem.

Velký Beranov a Nedvědice sestoupily zpátky do I. B třídy po jediném roce ve vyšší soutěži, I. A třída, kam šly z nižších pozic, byla nad jejich síly.

Nováčky ve smyslu postupu z okresních přeborů jsou Rozsochy, které ovládly přebor na Žďársku, a Vladislav, která byla nejlepší na Třebíčsku. „Jako nováček této soutěže jdeme s cílem důstojně se prezentovat a pokud se bude dařit, udržet horní polovinu tabulky. Myslím, že kádr na to máme. Tým máme složený z mladých i starších hráčů, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží,“ naznačil plány trenér vladislavského klubu Jiří Texl.

Vladislav trénovala od 11. července dvakrát týdně, před sezonou klub za pomoci obce vybudoval automatické zavlažování, což přispělo k zkvalitnění travnaté plochy, hlavně v letních měsících. A po postupu sází na podporu fanoušků. „Příznivce máme skvělé, na domácí utkání se jich sejde klidně i 200, někteří neváhají za námi cestovat i k venkovním zápasům, za co jim patří dík,“ dodal Jiří Texl.

A týmy zmíněných nováčků hned na úvod naznačily, že by nemusely být jen do počtu. Vladislav zdolala Jamné těsně 1:0, fotbalisté Rozsoch pak doma deklasovali rezervu Staré Říše 5:0.

Na diváky budou spoléhat i další aktéři soutěže, ostatně loni o sobě dávali výrazně znát fanoušci Borů, které jako nováček hned postoupily do I. A třídy.

Nově se v soutěži objevuje ještě Jamné, které si vyměnilo zařazení do skupiny s béčkem Bedřichova, a béčko Staré Říše. To skončilo v okresním přeboru Jihlavska na čtvrtém místě a soutěž doplňovalo na požadovaný počet čtrnácti účastníků. V soutěži tak budou působit dva rezervní týmy, jejichž áčka hrají divizi, stejně jako před rokem i Polná B.

K adeptům na postup mohou patřit Rudíkov, Křižanov a Bohdalov, trio, které se loni umístilo hned za Radešínskou Svratkou a na jaře uhrálo shodně po jedenadvaceti bodech. V soutěži dále zůstaly Moravské Budějovice, Přibyslavice a Počítky. Naopak do okresů sestupovaly Stařeč, Hamry nad Sázavou a Stonařov.