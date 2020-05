Dvakrát týdně, vždy v pátek a v neděli, trénují fotbalisté Měřína. „Je to kvůli študákům a klukům, kteří pracují mimo Měřín. Plán je takový, že jeden trénink bude zaměřený spíše na kondici, ale s balonem. Ten druhý pak bývá vyloženě herní. Volíme zábavnou formu, aby kluci znovu dostali chuť na fotbal,“ popsal trenér měřínské Jiskry Karel Kružík.

V nejbližší době překvapivě nemá v plánu sehrát přátelská utkání. „Nějaké nabídky byly, ale zatím nevidím vrchol, ke kterému bychom měli směřovat. Herní praxe nám sice bude chybět, ale podle mého teď hrát by nemělo hlavu ani patu. Ale třeba se to postupně změní a s někým se dohodneme. Nejdůležitější je nyní kvalitní trénink.“

Letošní nováček druhé nejvyšší krajské soutěže ovšem nebude trénovat nepřetržitě. „Na konci června si dáme krátkou pauzu a přípravu na novou sezonu začneme přibližně v polovině července,“ nastínil kouč Jiskry.

Úspěšný kádr by měl zůstat pohromadě. „Někteří ze starších hráčů naznačovali, že už by chtěli pomalu končit, ale všichni pokračují. Navíc se nám dva kluci vrátili. Prvním je Víťa Procházka, který měl absentovat z pracovních důvodů. To ale padlo, takže nám na středu zálohy nebude chybět. Znovu pak začal trénovat také Michal Hladík. Jediný otazník visí nad útočníkem Jirkou Polanským, který má problémy s rukou. Dva měsíce bude určitě mimo, pak se uvidí,“ vysvětlil Kružík.

Bez trenéra se připravují hráči Radešínské Svratky. Po odchodu Jaroslava Šoustara od mužstva se vedení klubu snaží sehnat náhradu, zatím však bez výsledku. „Už jsme byli s jedním takřka domluvení, ale nyní se to zadrhlo. Jednáme dál, tréninky zatím vede Martin Mužátko, coby nejzkušenější hráč kádru,“ sdělil vedoucí mužstva Radešínky Ladislav Šebek.

Zatím se tak fotbalisté klubu z Novoměstska připravují pouze jedenkrát týdně. „Domlouváme také přípravné zápasy. V červnu bychom chtěli dva odehrát. Zatím je to ale teprve v jednání, jméno konkrétního soupeře ještě říci nemohu,“ dodal Šebek.

Již od poloviny května jsou v zápřahu fotbalisté Moravce. Podobně jako Měřín, i oni mají tréninkové jednotky dvakrát týdně. „Scházíme se ve středu a v pátek, ale ve větším počtu převážně jen v pátek. Je znát, že nám fyzička chybí, ale přesto pracujeme převážně s balonem,“ popsal hrající trenér Moravce Martin Černý.

Na rozehrání by měla posloužit čtveřice přátelských utkání. „Domlouval jsem se s Osovou Bítýšku, poté bychom měli sehrát zápas s naším béčkem. První červnový víkend by přišlo na řadu béčko Vrchoviny a týden na to utkání proti Bobrové,“ vyjmenoval lodivod Moravce.

Trénovat hodlá se svými ovečkami bez přestávky až do začátku nadcházejícího ročníku. „Pauza předtím byla dost dlouhá, není důvod znovu úplně vysadit, po fotbalu jsou všichni hladoví. Spíše mě teď trápí složení našeho kádru. Vypadá to hůř, než jsem si zhruba před měsícem myslel. Dva kluci začali stavět a časově tak na tom budou zle,“ kabonil se Černý.