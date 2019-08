Vysočina – Ve třetím kole východní skupiny I. A třídy doma Moravec smolně prohrál s Jemnickem. Hráči rezervy FC Žďas přivezli cenný bod ze hřiště nováčka z Měřína. K výhře měla našlápnuta juniorka Nového Města, Želetava však v poslední minutě dokázala vyrovnat na konečných 2:2.

Radešínské Svratce (v modrém) se o víkendu nedařilo. Hráči Měřína (v modro-žlutém) doma remizovali s béčkem Žďáru. | Foto: David Mahel

I. A TŘÍDA – SKUPINA B

MORAVEC – JEMNICKO 0:1

Bojovný a vyrovnaný zápas, v němž měli domácí více šancí, rozhodla situace z 65. minuty. Do rozhozené domácí obrany hosté podnikli rychlý brejk, na jehož konci byl Menčík – 0:1. „Byl to zápas o jediném gólu. Bohužel my jsme naše šance nedali, hosty výborně podržel gólman,“ přiznal hrající trenér Moravce Martin Černý.