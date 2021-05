Kádr celku z obce s jen lehce přes dvěma stovkami obyvatel poblíž Žďáru nad Sázavou je prošpikován poměrně zvučnými jmény, které mají z dresu právě FC Žďas zkušenosti z divize, ale také třetí ligy.

Možná právě zkušenost kádru byla jedním z důvodů, proč jsou zatím v Počítkách v klidu. „Myslím si, že není kam pospíchat. Začneme až tento týden, kdy máme v plánu dva tréninky,“ sdělil asistent trenéra SK Transformátor Rostislav Ptáček.

O tom, že se jejich svěřenci udržují v kondici sami, nikterak nepochybuje. „Žádné plány jsme klukům nechystali, nechali jsme to vyloženě na nich. Jsou dostatečně zkušení, pohyb určitě mají a neponechali nic náhodě,“ přisvědčil.

Z podzimního kádru, který v nedohrané první polovině sezony střídal lepší okamžiky s horšími, by nikdo vypadnout neměl. „Nemám žádné signály o tom, že by snad chtěl někdo končit,“ potvrdil.

Přitom na podzim se hodně mluvilo o tom, že stěžejní postava ofenzivy Počítek, útočník Jurnečka, brzy změní dres. „S hráči jsme v kontaktu a jak jsem už říkal, nikdo nám nesdělil, že by měl nějaké zaječí úmysly,“ zopakoval.

Poměrně optimistický je Ptáček rovněž směrem k možnému začátku přerušených soutěží. „Myslím si a věřím v to, že se dohrají tři podzimní kola a první jarní, aby se splnila podmínka pro platnost tabulek. To by se mohlo stihnout, více ale jen sotva, čas se krátí,“ podotkl.

Samotnému mu fotbalový adrenalin pořádně schází. „Rádi bychom si už zahráli, ta přestávka je neuvěřitelně dlouhá. Bez nedělního fotbalu to prostě není ono, manželka už to se mnou doma nemůže vydržet,“ zasmál se Ptáček.