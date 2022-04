Nedalo se hovořit o senzaci, o velkém překvapení však rozhodně ano. Tím se v 16. kole krajského přeboru Vysočiny stalo vítězství fotbalistů Okříšek 3:2 nad Pelhřimovem. „Kluci na hřišti do puntíku splnili to, co jsme si před zápasem v kabině řekli,“ usmíval se spokojený kouč celku z Třebíčska Vladimír Hekerle.