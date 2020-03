Přípravný zápas museli oželet, jinak ale soustředění absolvovali naplno. Fotbalisté Nové Vsi se od čtvrtka do neděle připravovali v Luhačovicích. „Vše, co jsme si v tréninku naplánovali, se uskutečnilo,“ pochvaloval si kouč stabilního účastníka krajského přeboru Radek Šikola.

Hráči Nové Vsi (v modrém dresu útočník Ondřej Starý) byli na konci minulého týdne na herním soustředění. | Foto: archiv Deníku

O tom, že by herní soustředění kvůli pandemii koronaviru zrušil, prý dvaapadesátiletý trenér neuvažoval. „Spíše jsme čekali, zda nám to nezakáže vláda. Jsem proto rád, že jsme mohli odjet a soustředění absolvovat. Jednak to bylo vyvrcholení zimní přípravy, navíc jsme odjeli prakticky kompletní,“ vysvětloval Šikola.