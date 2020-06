Oproti některým jiným klubům však v klubu na Novoměstsku nemají v plánu tréninkovou činnost přerušit. „Plán je takový, že budeme pokračovat bez přestávky. Ještě se o tom budeme s hráči domlouvat, ti ale vyjádřili svoji chuť pokračovat. Plynule bychom tak měli přejít do nové sezony,“ sdělil jedenatřicetiletý lodivod.

Intenzita tréninků i jejich průběh zůstanou nezměněné. „Dál pojedeme třikrát týdně, pracovat budeme na všech aspektech naší hry,“ potvrdil.

S otazníkem doposud zůstává herní soustředění. „Je to v jednání. Zatím nic domluveného nemáme, proto nedokážu říci, zda soustředění bude či nikoliv. Hráči by se mu nebránili,“ zjistil.

Mladého kouče určitě potěšil návrat jedné z ofenzivních opor. Útočník Ondřej Starý ukončil testy na Vrchovině a rozhodl se pro návrat do Nové Vsi. „Samozřejmě jsem za to rád, byť jsem Ondrovi přál, aby se mu v Novém Městě dařilo. Jeho případný odchod by pro nás ale byl velkou ztrátou,“ uvědomoval si.

Právě ze sousední Vrchoviny se s Novou Vsí připravuje záložník Ondřej Dacer. Jeho angažování se zdá být na dobré cestě. „Musíme ještě doladit některé drobnosti. Ondra se jeví velice dobře, navíc ho beru jako univerzála, který může naskočit na jakémkoliv postu ve středové formaci,“ komentoval.

Široký kádr tak nyní čítá dvacet jmen. „Zatím nemám v plánu žádnou redukci. Chci, abychom v tomto počtu pokračovali i dál. Kluci chodí, na každém tréninku mívám šestnáctku hráčů,“ pochvaloval si.

Stejně tak chtěl nový trenér ocenit i tréninkovou morálku svých oveček. „Kluci mají zájem a jsou hladoví po fotbale. Pokud jim vydrží tréninková morálka, bude to jen dobře a ku prospěchu věci. Děláme totiž určité změny v naší hře, což vyžaduje vydatnou účast na trénincích.“

Vyloučen však není ještě příchod dalších posil. „Rád bych vzal do letní přípravy některé hráče z okolních klubů v nižších soutěžích. Chtěl bych je vyzkoušet, třeba si řeknou o místo,“ potvrdil.

V rámci letní přípravy narazí fotbalisté Nové Vsi na kvalitní protivníky. „Začneme náročnými zápasy na běhání, proti divizním celkům Žďáru a Hlinska. Dále nás čeká Kunštát, který byl v první polovině loňského ročníku jihomoravské 1. A třídy suverénní. To bude také kvalitní celek,“ předestřel.

Nejasná je ještě předsezonní generálka. „Tu bychom měli mít týden před sezonou zápasem krajského poháru. Tedy v případě, že se uskuteční. Pokud ne, máme už předjednaného náhradního soupeře,“ naznačil Pohanka.