Předminulou neděli zdolali Přibyslav 3:0 a hned poté si uspořádali zakončenou. O kom je řeč? O fotbalistech Nové Vsi u Nového Města na Moravě. „Byla to ale rozlučka jen tak narychlo, nic velkého. Věděli jsme, že se minimálně další tři týdny hrát nebude, šlo o spontánní rozhodnutí v den zápasu,“ popisoval trenér celku z Novoměststka Václav Pohanka.

A jak průběh celé akce vypadal? „K občerstvení jsme měli připravené klobásky z udírny. Hned po zápase jsme zůstali v kabině, kde už bylo také dostatek tekutin,“ potutelně se usmíval.

Ať už by se na podzim znovu začalo hrát, ale i v případě opaku, na klasické rozloučení s podzimem ještě v Nové Vsi určitě dojde. „Tohle byl jen jakýsi předvoj, první kolo, navíc hodně zkrácené. Nyní je ovšem těžké cokoliv předjímat, nikdo neví, co bude,“ připomněl.

Dohrání zbývajících tří kol elitní krajské soutěže by trenér třetího celku tabulky přivítal. „Podle toho, co vím, budou jednotlivé svazy tlačit na to, aby se podzim zkusil dohrát. Je ovšem otázkou, co nám dovolí plukovník Prymula,“ nezapomněl dodat.

A jaké pokyny dal Pohanka svým ovečkám pro současnou dobu. „Společně netrénujeme, každý z hráčů dostal individuální plán, jak se udržovat,“ dodal.