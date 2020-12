Poprvé se hráči klubu z Novoměstska sešli už na konci listopadu. „Začali jsme proto, abychom dohnali ten říjnový výpadek. Navíc kluci mají chuť trénovat, nutit jsem je rozhodně nemusel,“ vysvětloval jedenatřicetiletý kormidelník.

Na rozdíl od mnoha jiných klubů mají v klubu z obce s nejdelším názvem v republice jednu podstatnou výhodu. V areálu fotbalového hřiště totiž disponují umělou trávou.

Sice rozměrů jen na malý fotbal, ale i to stačí. „Scházíme se na naší malé umělce dvakrát až třikrát týdně. Věnujeme se především herním věcem. Jde mi v první řadě o to, aby se hráči dostali zpátky do rytmu a tempa. Občas to proložíme nějakým během, ale na to přijde řada až v lednu, kdy už půjdeme naplno do zimní přípravy,“ naznačil.

Po letním rozšíření disponuje mladý trenér širokým kádrem, který čítá pomalu dvacítku jmen. Také tréninková účast byla na podzim velice vysoká.

Nyní se ale v Nové Vsi scházejí v nižším počtu. „Je to jen taková předpříprava, proto je to s účastí hráčů přece jen volnější. Zatím nás tak nebývá tolik, většinou zhruba tucet hráčů. Z různých důvodů někteří kluci časově nestíhají. Je to spíše dobrovolné, když se někdo necítí, zůstane raději doma, aby se něco nezvrtlo,“ popisoval.

Plán zimního přípravného období už mají v Nové Vsi připravený. „V současném režimu pojedeme do dvacátého prosince. Přes vánoční svátky vynecháme a pátého ledna zahájíme klasickou zimní přípravu,“ doplnil Pohanka.