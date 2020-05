Důvodů, kvůli kterým oddíl sáhl na trenérském můstku prvního mužstva ke změně, bylo víc. „V první řadě došlo na konci loňského roku ke změnám ve složení výkonného výboru klubu. O vedení našeho áčka jsme měli přece jenom poněkud jinou představu. Za další jsme cítili, že mužstvo potřebuje po těch třech letech nový impuls, určité oživení. Svoji roli pak sehrála i možnost angažovat právě Václava Pohanku. Ten je odchovancem klubu, velice dobře zná prostředí oddílu i všechny hráče. Proto jsme příliš neváhali,“ vysvětlil předseda Nové Vsi.

Dosavadnímu trenérovi by ale chtěl za jeho odvedenou práci u týmu poděkovat. „Za ty tři sezony u mužstva patří Radkovi Šikolovi poděkování. Odvedl tu kus práce, do jeho další trenérské kariéry mu přejeme hodně štěstí,“ řekl Starý.

Dvě pátá místa a v té poslední, nedohrané, po podzimu ještě o stupínek lepší příčka. Taková je bilance Radka Šikoly u mužstva Nové Vsi. „Od týmu odcházím s čistým štítem, myslím si, že jsem mužstvo někam posunul. To, nakolik jsem byl úspěšný, ovšem musí zhodnotit jiní. Dvakrát jsme byli pátí, v aktuální, nedohrané sezoně pak dokonce čtvrtí. Pokud je mi známo, tak to byla nejlepší umístění v historii novoveské kopané. Proto určitě odcházím se vztyčenou hlavou,“ zdůraznil končící trenér.

O svých dalších krocích zatím ještě nemá jasno. „Co se týká mé budoucnosti, právě se rozhoduji. Teď momentálně se rozmýšlím, zda budu dále pokračovat v jiném klubu. Pokud by přišla nějaká zajímavá nabídka, nebránil bych se jí,“ dodal Radek Šikola.

Jak už bylo zmíněno, jeho nástupce je odchovancem klubu z obce s nejdelším názvem v republice. Přes působení v Novém Městě zamířil v dorosteneckém věku do Jihlavy. V jedenadvaceti letech přestoupil urostlý útočník do tehdy divizního Žďáru, kterému pomohl k postupu do MSFL. V ní byl na podzim roku 2013 s jedenácti zásahy nejlepším střelcem soutěže. Následující čtyři sezony válčil v Rakousku, aby se v zimě 2017 znovu vrátil do Žďáru. Po opakovaných problémech s kolenem pověsil kopačky na hřebík a vrhl se na trenérské řemeslo.

Poslední dvě sezony působil Václav Pohanka jako asistent Petra Nedvěda u divizního FC Žďas Žďár. „Nabídky z Nové Vsi si vážím, přece jenom jsem tu s fotbalem začínal. Konkrétní cíle, co se umístění týká, přede mě vedení klubu nepostavilo. Je mi ale jasné, že bude chtít navázat na poslední sezony, kdy se mužstvo pohybovalo v první polovině tabulky,“ popsal jedenatřicetiletý kouč.

V příštím týdnu už by chtěl se svými novými svěřenci vyběhnout na zelený pažit. „Dávám dohromady mančaft pro další sezonu. Rád bych mužstvo posílil o jednoho či dva hráče odjinud. Současně ale hodlám dát příležitost také několika klukům z rezervy, určitě tam jsou některé zajímavé tipy hráčů. Stoprocentně zapracujeme na změně v herním stylu, především v naší defenzivě. V krajském přeboru rozhodně nechceme hrát druhé housle, rád bych proháněl mančafty na špici tabulky,“ nastínil Václav Pohanka.