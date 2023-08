Se začátkem září pak mohou nastat problémy ještě se dvěma hráči. „Dacer s Nečasem začnou pracovat v Praze, takže přes týden budou mimo. Na víkendy se budou vracet, ale pokud bychom třeba v neděli hráli někde daleko venku, k dispozici asi nebudou,“ nastínil.

V kolonce příchodů je také několik jmen. „Na pozici stopera přišel z Moravce jako náhrada za Lukáše Komínka obránce Tomáš Toufar. Domluvili jsme se také s gólmanem Tomášem Hajným, který bude připraven, pokud by jednička Jirka Fuksa nemohl nastoupit,“ prozradil.

Matadoři v roli spasitelů. Fotbalistům Meziříčí museli pomoci Krejčí s Mezlíkem

Z vlastních zdrojů pak kádr doplnili tři borci. „Z béčka jsme do týmu posunuli Chalupu se Smržem, z dorostu se pak zapojil Karel Žváček,“ doplnil.

I přes tyto změny se základní sestava celku z Novoměstska už krystalizuje. „Představu mám, pokud budou všichni zdraví, je sestava daná. Je otázkou, jak na tom budeme zdravotně, vstoupí do toho dovolené, k tomu se Žák i Fuksa žení, těch komplikací pro zápasy bude dost,“ pousmál se Nedvěd.

Své ambice v Nové Vsi oproti loňsku nikterak nesnížili. „Chceme být v tabulce co nejvýše. Do šestého místa, na němž jsme skončili minule, to bude standard, já bych rád byl do čtvrtého místa,“ sdělil.

Největší favorit? Bude to hodně o našich hlavách, tuší trenér Chotěboře Jakeš

Favority na postup vidí lodivod Nové Vsi jasně. „Jsou sice nováčkem, ale jednoznačně se bude o postup prát FŠ Třebíč. Vzhledem k tomu, jak hráli na jaře výborně, tak také Chotěboř. U nich ale bude záležet na tom, zda budou hrát Dvořák a Somerauer. Ti dokázali výborně usměrňovat mladé kluky. Nahoře budou i týmy Kamenice a Sapeli,“ předestřel.

Po postupu béčka Žďáru a sestupu Bystřice z divize získala Nová Ves dvě atraktivní derby. „Nás letos čekají buď soupeři z blízka, nebo daleké štreky do Pacova, Žirovnice či Kamenice. Ale derby budou zajímavá pro nás i diváky. Teď jen, aby chodili,“ dodal Nedvěd.