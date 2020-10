Fotbalisté Nedvědice byli zastaveni v rozletu

Výborný podzim letos zažívají v 1. B třídě fotbalisté Nedvědice. Po deseti kolech jim patří s velkým náskokem první místo. Pokud mohlo někoho přerušení soutěží mrzet, tak právě je. „Zamrzelo nás to, ale spíše kvůli tomu, že mohla být odehraná kompletní polovina sezony. Nijak víc jsme to však neřešili, prostě to bereme tak, jak to je,“ sdělil kapitán a hrající asistent SK Pernštejn Michal Havlíček.

Po odehraných deseti kolech nejnižší krajské soutěže na Vysočině jsou fotbalisté Nedvědice (v červených dresech) na čele tabulky. | Foto: archiv Deníku

Ten přitom už od začátku sezony tvrdil, že se podzimní část rozhodně nedohraje. „Upřímně jsem to čekal u amatérských soutěží ještě o pár týdnů dříve,“ vysvětloval. Důvod? „Když jsem viděl, jak lidé v létě jezdí na dovolenou, po tom rozvolnění, nedělalo to na mě dobrý dojem,“ hořce se pousmál. Podle mínění kapitána Nedvědice už se na podzim dohrálo. „Podle mého se fotbal do zimy už nerozjede, o tom jsem přesvědčený. Čísla nakažených stále rostou, tudíž se nouzový stav určitě prodlouží. A poté už se, vzhledem k podmínkám, které v listopadu panují, nebude dát hrát,“ předpokládal. Měřín využil přesilovku v úplném závěru, Herálci chybělo k bodu málo Přečíst článek › S tím, že by se zbývající tři podzimní kola dohrála na jaře, ale problém nemá. „Mohou být vložené středy. Určitě je lepší dvakrát v týdnu hrát, než trénovat. Jediným problémem mohou být práce a škola, ale co se fyzičky hráčů týká, problém v tom nevidím,“ zdůraznil. Pokud by se v tomto kalendářním roce už nehrálo, hovořili by v podhradí Pernštejna o výborné půlsezoně. Z deseti utkání ztratila Nedvědice body pouze porážkou ve Stonařově a domácí remízou s Přibyslavicemi. „To byl ale plusový bod. Přibyslavice mají šikovný mančaft, navíc jsme dokázali v úplném závěru stáhnout dvoubrankovou ztrátu. Nechci, aby to znělo nějak namyšleně, ale pro mě jsou naše výsledky podle očekávání. Už před sezonou jsme si říkali, že půjdeme po postupu. Mančaft si sedl,“ těšilo Havlíčka.

