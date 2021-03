Podzim jim vůbec nevyšel, zbraně však ještě neskládají. O kom je řeč? O fotbalistech Moravce a Radešínské Svratky, které na jaře, pokud se bude hrát, čekají ve východní skupině 1. A třídy záchranářské boje.

Radešínská Svratka získala z odehraných osmi kol jen jediný bod, navíc schytala několik nepříjemných debaklů. „Pravidla jsou daná jasně. Pokud se odehraje více než polovina zápasů, bude tabulka platit pro postupy, ale i sestupy,“ uvědomuje si kouč Radešínky Martin Mužátko.

Ztráta jeho oveček na nesestupové pozice ovšem není příliš velká, navíc mají zápas k dobru. „Nemáme co ztratit, určitě se budeme chtít zachránit. I vzhledem k tomu, že nás v dohrávaných kolech podzimu čekají zápasy s dalšími celky ze spodku tabulky,“ naznačuje.

Prakticky každý jarní zápas tak bude pro Svratku existenční. „Každé utkání je pro nás důležité, bude to doslova brutální loterie. Rozhodne aktuální forma, kdo a jak na tom bude, ale i to, jak se týmy nyní připravují. Na této úrovni totiž nelze nikoho do ničeho tlačit,“ zdůrazňuje Mužátko.

Jen o bod lépe než Radešínská Svratka jsou na tom fotbalisté konkurenčního Moravce. Ty na podzim trápil především úzký kádr, většina proher ovšem byla těsných.

Do týmu se však v zimě vrátilo několik marodů, z divizního Žďáru pak také útočník Kovář. „Pokud se začne hrát, o záchranu se popereme. Až poté se poradíme, jakou soutěž přihlásíme,“ znovu připomíná hrající kouč Moravce Martin Černý váhání klubu nad tím, zda se dobrovolně nevrátit do okresních soutěží.

Současně ale dodává, že moc nevěří tomu, že se na jaře bude hrát. „Po tom roce jsme se nikam neposunuli, naopak, situace se spíše zhoršila. Alespoň mně to přijde tak, že je to ještě horší, než když pandemie před rokem vypukla,“ tvrdí Černý.