Ta druhá přišla krátce před uplynutím hodiny hry. „Měli jsme výhodu pokutového kopu kopu, k němuž se postavil Martin Dvořák. Bohužel ji ale neproměnil, když mířil vedle. Tam se zápas zlomil, pak už to bylo těžké,“ postýskl si lodivod Slovanu.

Mohlo tak být vyrovnáno a domácí favorit by měl ještě více než půlhodinu na rozhodující úder. „Nikdo samozřejmě nevíme, jak by se zápas vyvíjel. Po vyrovnání bychom ale určitě byli na koni a mohlo se ledacos změnit,“ neskrýval.

Zkušenému útočníkovi ovšem nic nevyčítal. „Takový je fotbal, to se prostě může stát. Je to stejné, jako když na druhé straně udělá chybu obránce, po níž dostaneme gól. Náš výkon se mi ale stejně nelíbil, ať už jde o nasazení, ale také ve volbě špatných rozhodnutí při hře,“ zdůraznil.

Herní plán, který měl čtyřicetiletý trenér připravený, úspěchu nedošel. „Náš výkon byl špatný, vůbec jsem nebyl spokojený. Neplnili jsme to, co jsme si před zápasem řekli, hráči od toho brzy upustili. Chyběla nám trpělivost při plnění řady věcí. Zápas se nám nepovedl,“ přiznal Jaroš.

Čemu nepříliš podařený výkon přičíst? „Určitě s námi asi trošku zahýbaly ne zrovna podařené výsledky v přípravě, byť proti soupeřům z vyšší soutěže. Svoji roli určitě sehrál i fakt, že se hrálo na umělé trávě. Ta má menší rozměry a to nám v momentě, kdy jsme se vydali fotbalovou cestou, příliš nepomáhá,“ přemítal.

Svoji roli hraje také styl řady protivníků Kamenice v krajském přeboru. „Pokud narazíme na, jak to říci, úplně odlišný styl fotbalu, není vůbec jednoduché se prosadit. Spousta týmů hraje osobní obranu, což se na hřišti menších rozměrů hraje mnohem snáz,“ připomněl.

Proto kabina Slovanu už vyhlíží okamžik, kdy bude moci vyběhnout na přírodní pažit. Vždyť z následujícího tuctu zápasů bude hrát hned devětkrát doma „Na větším hřišti se hra více otevře a my s tím můžeme lépe pracovat, mohlo by nám to pomoci. Máme v kádru mladé kluky, chce to také více trpělivosti, půjdeme zápas od zápasu,“ doplnil Jaroš.