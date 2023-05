Před týdnem zvítězili na stadionu polenského Slavoje 3:1. Tím fotbalisté Pelhřimova pomohli Kamenici k tomu, aby Polnou vystřídala na druhém místě tabulky.

A právě výborně hrající nováček bude od 16.00 soupeřem lídra tabulky elitní krajské soutěže. „Kamenice má velmi kvalitní mančaft, hlavně směrem dopředu. Vždyť mají v kádru dva nejlepší střelce soutěže, Dvořáka a Filípka. Navíc je u nich patrný tradiční nováčkovský elán. Rozhodně jsou velkým oživením soutěže,“ vysekl soupeři poklonu kouč FK Maraton Richard Zeman.

Souboj aktuálně nejlepších dvou celků soutěže, navrch okresní derby. A aby toho nebylo málo, potkají se také dvě suverénně nejlepší ofenzivy v soutěži.

To ostatně potvrdil také kormidelník Pelhřimova. „Dvakrát jsme se s Kamenicí utkali také v rámci letošní zimní přípravy a pokaždé zápas skončil nerozhodným výsledkem 4:4. Předpoklady pro to, aby i v sobotu byla k vidění další přestřelka, tu jsou.“

Od svých oveček ovšem očekává zodpovědný výkon. „Budu po hráčích chtít, aby hráli zodpovědně a na nulu vzadu. To se nám dosud na jaře docela dařilo, inkasovali jsme za pět kol jedinou branku v Polné, a to ještě hodně lacinou. Tudy povede také v sobotu cesta pro případný úspěch, dobrá organizace vzadu, v útoku si šance určitě vypracujeme,“ nastínil.

Na Kalvárii by se také po delší době mohla sejít solidní návštěva. „Má být hezké počasí, přijede dobrý soupeř, navrch jde o derby, v němž je o co hrát. Počítám, že z Kamenice dorazí hodně diváků, proto věřím, že návštěva bude dvakrát taková než obvykle, tedy minimálně takové tři stovky fanoušků,“ přál si Zeman.

Pro fotbalisty Kamenice má souboj s Pelhřimovem podobný náboj jako nedávné derby proti Žirovnici. „Dá se to porovnávat, určitě je to derby. Očekávám proto solidní návštěvu, na zápas se všichni těšíme,“ potvrdil kapitán Kamenice Tadeáš Zahradník.

Zatímco další dva letošní nováčci krajského přeboru se pohybují v úplném spodku tabulky, fotbalisté Slovanu patří od úvodních kol této sezony mezi elitní pětku.

Také proto mají velkou motivaci ve šlágru potvrdit předchozí dobré výkony. „Hraje první s druhým, to je pro nás velká motivace, abychom zápas dobře zvládli. S Pelhřimovem jsme hráli nerozhodně během zimní přípravy, ale tam se nehrálo o mistrovské body,“ připomněl kapitán Slovanu.

Hřiště větších rozměrů, které mají v Pelhřimově, by pro nováčka nemělo být větším problémem. „Také u nás je širší, takže by nám to mělo vyhovovat. Jsme si vědomi toho, že má Pelhřimov výborný přechod do útoku, v tom jsou opravdu silní. Navíc dokážou potrestat každou chybu soupeře, na to si musíme dát pozor,“ zdůraznil.

Přesto do očekávaného derby Pelhřimovska nepůjde hostující soubor s nějakou defenzivní taktikou. „Přiznám se, že upřímně doufám, že budou padat góly. Současně ale víme, jak to v podobných zápasech bývá. Snad oba týmy nastoupí otevřeně a nebude to žádná defenzivní hra. Naše taktika je otevřená, máme rychlé útočníky, na remízu nehrajeme, chceme vyhrát,“ burcoval Zahradník.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 19. KOLO

SOBOTA: Okříšky – Žirovnice (15.00), Dukovany – Slavoj Polná, Rapotice – Velké Meziříčí B, Náměšť n. 0.-Vícenice – Nová Ves, Pelhřimov – Kamenice nad Lipou (vše 16.00).

NEDĚLE: Nové Město B – Ledeč nad Sázavou, Chotěboř – Sapeli Polná (oba 16.00).