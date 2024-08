Pokud by se mělo vyjmenovat trio největších favoritů blížícího se začátku 5. ligy, nejvyšší krajské soutěže na Vysočině, klub z Chotěboře by zřejmě nechyběl na žádném z tipů. Sehraný mančaft prokazuje svoji kvalitu už minimálně poslední dvě sezony.

Na startu dalšího ročníku ovšem řeší v klubu z Havlíčkobrodska kádrové lapálie. „Někteří z tahounů mužstva jsou zranění a doba jejich uzdravení je nejasná. Proto je trošku s otazníkem, jak uchopíme začátek sezony. Uvědomujeme si, že se mohou vyskytnout problémy,“ naznačil kouč Chotěboře Martin Jakeš.

Alibistické cíle od něj však nečekejte. „Určitě chceme hrát opět nahoře, na vršku tabulky. K tomu produkovat náš styl hry a pokud to půjde, trošku se ještě oproti loňsku zlepšit,“ potvrdil.

Pomoci by k tomu měly dvě posily, které v letní přestávce dorazily z Havlíčkova Brodu. „Útočník Pavel Víšek i gólman Šimon Panský jsou hráči do základní sestavy. To ale neznamená, že ji mají jistou, nějaký boj o ni musí absolvovat každý hráč. V každém případě pro nás ale jde o zajímavé posílení,“ popisoval Jakeš.

Toho může těšit, že z kabiny nikdo neodešel. „Kolem našich hráčů samozřejmě kroužily cizí kluby, ale nemáme žádný odchod. Je to určitě pozitivní, něco to signalizuje. Kdyby to v klubu či kabině nefungovalo, asi každý by hledal místo jinde, ale nám se to vyhnulo,“ lebedil si.

Největší konkurenty hledají v Chotěboři mezi tradičními značkami. „Největším favoritem bude určitě Pelhřimov. Jak znám jeho trenéra Richarda Zemana, určitě se bude chtít okamžitě vrátit zpět do čtvrté ligy. Navíc z ročního působení v ní nasbírali cenné zkušenosti. Nevím, co si myslet o Staré Říši, která má v kádru hodně cizinců,“ předestřel Jakeš.

A pokračoval: „Samozřejmě Kamenice, která, pokud neoslabila, bude hrát určitě opět nahoře. Na povedené předchozí sezony mohou navázat Okříšky. Jsou to ovšem i jiné týmy, které jsou hodně zajímavé. Třeba tým Sapeli Polné bude určitě zase hodně nepříjemný, obzvlášť, pokud do týmu opět někoho přivedli.“

Nejvyšší krajská soutěž v každém případě znovu slibuje zajímavou podívanou. „Podle mého bude zase nesmírně vyrovnaná, podobně jako vloni. Každý tu může porazit každého. Když jsem si dělal zpětnou analýzu, vyšlo mi, že nám třeba za poslední rok a půl dělaly největší problém ty „jednodušší“ zápasy. Naopak ty relativně složitější jsme vcelku zvládali. Ani Pelhřimovu to nemusí až tak vonět, ostatní to vědí, takže by nemuseli mít tu cestu za postupem tak snadnou jako posledně,“ přemítal Jakeš.